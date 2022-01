Le conseiller Steve Moran nommé chef par intérim d’Action Gatineau

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Steve Moran a été nommé officiellement pour remplacer Maude Marquis-Bissonnette, le temps d’organiser une course à la chefferie.

M. Moran a déjà su faire preuve de leadership à la table du conseil, il est un ardent défenseur de la vision qu’ont nos membres du développement de Gatineau, un bon porte-parole et il peut compter sur une équipe au très grand potentiel avec lui au conseil! a déclaré le président d’Action Gatineau, Donald Roy, par voie de communiqué, vendredi.

M. Moran succède ainsi à Maude Marquis-Bissonnette qui avait annoncé son départ en décembre dernier.

En entrevue à l’émission, Les Matins d’ici, Steve Moran a expliqué que sa nomination était une forme de continuité.

Ça s’inscrit dans la continuité du travail que nous faisons déjà comme caucus au conseil municipal , a réagi celui qui est aussi co-porte-parole d’Action Gatineau.

Il occupera les fonctions de chef par intérim jusqu’à la course à la chefferie du parti. Le bon déroulement de cette transition fera partie de ses priorités.

Qu’on garde le contact avec la base militante [...] et les aider à se faire entendre , a-t-il dit, mais aussi de s’assurer que notre caucus qui est relativement nouveau - on est huit - continue à faire le travail et à bien représenter les gens de la Ville de Gatineau.

Selon lui, et malgré la perte de la mairie, la formation politique municipale a encore toute sa pertinence.

C’est vrai que nous avons perdu la mairie cette fois-ci, mais nous avons quand même fait un bon score. Mme Marquis-Bissonnette a fait presque 40 %. Nous démontrons encore notre pertinence à la table du conseil municipal en faisant avancer certains dossiers et donc je pense que la pertinence est démontrée et on continue à le démontrer.

Pas intéressé par la chefferie

M. Moran estime qu'il faudra encore plusieurs étapes avant la tenue d’une course à la chefferie.

Les échéanciers et les modalités n’ont pas encore été décidés. C’est une première fois pour le parti d’être dans cette situation-là. On va créer les modalités dans les mois à venir, je pense que c’est la question d’une couple d’années.

« Je ne suis pas intéressé à être le chef permanent ni à être candidat à la mairie la prochaine fois. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull-Wright et chef par intérim d’Action Gatineau

M. Moran a été élu pour la première fois lors des élections de l’automne dernier. Raison pour laquelle, il dit ne pas envisager de se présenter à la course à la chefferie.