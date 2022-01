Fermeture temporaire du Magasin général Lebrun et Fils à Rivière-au-Tonnerre

La direction de l'établissement a indiqué que cette décision avait été prise pour des raisons de santé. Le manque de main-d'oeuvre est aussi évoqué comme cause de cette fermeture temporaire.

Le magasin général Lebrun et Fils offre notamment de l'épicerie, de la restauration et de la quincaillerie. On y trouve aussi un guichet automatique et une agence SAQ.

Selon le consultant en tourisme pour la Minganie, Jacques Lachance, l'aspect temporaire de cette annonce ne mettrait pas en péril la certification de Village-Relais que la Municipalité a obtenu en 2008.

Il ajoute toutefois qu'une prise en charge collective est essentielle pour cette localité située à mi-chemin entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

« Il faut favoriser l'arrivée de nouveaux résidents afin de contrer le problème du manque de main-d'oeuvre. » — Une citation de Jacques Lachance, consultant en tourisme

L'essence

La station d'essence de Rivière-au-Tonnerre est officiellement fermée depuis mars 2021. Les automobilistes qui roulent vers l’est depuis de Sept-Îles doivent donc parcourir 165 kilomètres avant de pouvoir faire le plein, à Longue-Pointe-de-Mingan. Lors de l'annonce de cette fermeture, le propriétaire du Garage remorquage Poulin, Maxime Poulin, avait aussi ciblé le manque de main-d'oeuvre comme l'une des causes de cette fermeture.