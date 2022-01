Une bande-annonce pour le spectacle du Super Bowl avec Dr. Dre, Snoop Dogg et Eminem

On a eu un avant-goût du toujours très attendu spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec le dévoilement jeudi d’une bande-annonce mettant en vedette Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Dans la vidéo de près de quatre minutes, on entend plusieurs des grands succès de la fin des années 1990 et du début des années 2000 de ces artistes qui, pour la plupart, ont atteint la gloire durant cette période. Dr. Dre y fait une apparition marquante vers la fin avec son tube Still D.R.E.

À travers toute cette nostalgie, Kendrick Lamar est la figure de l’avant-garde du rap contemporain, alors qu’on entend sa pièce HUMBLE. jouer dans la bande-annonce.

F. Gary Gray, réalisateur chevronné de vidéoclips et de films comme NWA : Straight Outta Compton, Be Cool, ou le Destin des dangereux (de la série Rapides et dangereux), signe la bande-annonce.

Le Super Bowl, grand-messe du football américain, est prévu le 13 février prochain à Los Angeles. Il s’agit de l’événement le plus regardé à la télévision américaine, année après année.