Des records de froid battus au Lac-Saint-Jean

Quelques villes de la région ont même battu des records de froid au cours des dernières heures. C’est le cas de Dolbeau-Mistassini, qui a enregistré une température de -40,5 degrés Celsius vers 7 h 30, vendredi, selon le site Internet d’Environnement Canada. Le précédent record, de -37,6 degrés Celsius, avait été établi en 1994. Un nouveau record a également été atteint à Alma, où la température était de -37,9 degrés Celsius en début de journée. L’ancien record indiqué sur le site Internet d’Environnement Canada remonte à 2012, avec une température de -34,4 degrés Celsius.

Le responsable de Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens, note que les points les plus froids se trouvent parmi ses stations météorologiques situées au nord du Lac-Saint-Jean. Heureusement que le vent est plutôt discret ce matin, dit-il, parce que le maximum que j'ai ce matin selon les différentes stations, ça varie entre 10 et 15 kilomètres à l'heure. Ça fait en sorte que les ressentis sont un peu plus acceptables au niveau psychologique.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, l’amateur de météorologie rappelle que les deux derniers hivers nous avaient plutôt habitués à des températures clémentes. Des températures plus agréables sont attendues samedi et dimanche. Par contre, le froid devrait être de nouveau de la partie dans la dernière semaine de janvier.

C’est toujours la même masse d’air qui est au-dessus de nos têtes depuis environ deux semaines et qui attend juste le bon moment pour venir nous dire bonjour, pour dire qu’il fait frette comme on dit , souligne Jimmy Desbiens.

L’avertissement de froid extrême d’Environnement Canada est prévu dans la nuit de vendredi et devrait être levé samedi matin.