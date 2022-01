Ras-le-bol des mesures, mais il faut les respecter, disent les chambres de commerce

Je préfère, avant d'annoncer des assouplissements, être certain qu'on peut se le permettre , a dit le premier ministre François Legault.

Pour la première fois depuis un mois, les hospitalisations étaient en baisse, jeudi, dans la province. Au Bas-Saint-Laurent, elles se maintiennent autour d'une vingtaine depuis le début janvier.

Puisque la situation semble globalement s'améliorer, l'annonce d'éventuels assouplissements était attendue, jeudi, mais ça n'a pas été le cas, a déploré la présidente de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, en entrevue à Info-réveil.

« On a beaucoup d'inquiétude, d'incertitude. [...] On espérait vraiment hier dans les annonces de notre gouvernement avoir une lueur d'espoir, ce qu'on n'a pas pu avoir. »

Moi, j'ai hâte d'ouvrir pleine capacité, c'est sûr , affirme de son côté le copropriétaire du restaurant Intercolonial de Rivière-du-Loup, Éric Gagné.

On attend des assouplissements. Je souhaite fort qu'autour du 1er février peut-être qu'on puisse regarder en avant et accueillir des clients à nouveau , dit-il.

Selon Claudette Migneault et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jonathan Laterreur, la majorité de leurs membres en ont ras le bol, mais n'ont pas l'intention de rouvrir leurs restaurants en faisant fi des mesures sanitaires, comme l'a fait une pâtissière du Saguenay.

Est-ce que la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette appuie ce genre de désobéissance civile là? C'est sûr qu'on ne peut pas le faire en tant qu'organisme, mais est-ce qu'on comprend que les entrepreneurs soient rendus là, on comprend tout à fait , affirme M. Laterreur.

« On sent que le ton a vraiment changé auprès des restaurateurs. Malheureusement, toute la compréhension dont faisaient preuve les entreprises depuis le début de la crise, [...] on n'a plus cette patience-là. »