Des médecins solidaires des infirmières les rejoignent sur le plancher

À Shawinigan, dans les derniers jours, il y a eu des éclosions tout comme à Drummondville. Du personnel a dû s’absenter et ça occasionne beaucoup d’heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières qui sont déjà sur le terrain. Puisque des chirurgies électives ont été annulées en raison du délestage, des chirurgiens n’ont pas hésité à apporter leur aide aux infirmières. C’est le cas notamment du chirurgien Frédéric Lavoie, à l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan.

Du côté de Drummondville, le Dr Simon Coiteux s’est rendu avec d’autres collègues à l’hôpital Sainte-Croix pour prêter main-forte aux infirmières. Elles étaient extrêmement contentes. Je pense qu’elles se sentaient même encouragées de savoir qu’on était tous dans le même bateau. Au final, on est tous là pour les soins aux patients , déclare le médecin de famille Simon Coiteux.

Les médecins ont pu effectuer certaines tâches des infirmières, entre autres repositionner des patients, les porter à des examens, prendre des signes vitaux et faire des évaluations de patients. Des tâches cruciales pour mener à bien le traitement et le séjour des patients à l’hôpital.

Et, cette aide est reçue à bras ouverts, comme l’explique l’infirmière Christelle Marchand de l’hôpital de Shawinigan. Les infirmières sont tellement contentes. On a tellement besoin de cet élan de générosité, actuellement. Quand je vous dis, les infirmières sont très fatiguées. On a une surcharge qui est assez incroyable. On a besoin de sentir que les gens sont présents pour nous et qu’ils sont derrière nous , mentionne-t-elle.

Un geste posé dans un contexte où le taux d’occupation des lits d’hôpitaux pour la COVID-19 à Shawinigan et Drummondville est très élevé. 83 % à l’hôpital Sainte-Croix et 86 % à l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie. Dans l’ensemble de la région, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rapporte une moyenne de 74 %.

Dans les derniers bilans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ observe un plateau qui demeure toutefois assez critique. La santé publique précise qu'elle pourra confirmer si cette tendance à la stabilisation se maintient au cours des prochains jours.

Travailleurs absents en raison de la COVID

La semaine dernière, il y avait environ 1000 travailleurs de la santé absents du travail en raison de la COVID-19. Ce chiffre est à la baisse. Les employés sont tenus de s’isoler à l’apparition de symptômes ou lorsqu’ils ont été en contact avec un cas positif.

Cette semaine, 674 travailleurs étaient isolés en raison de la COVID, donc quelque 300 de moins. Cette amélioration est en partie due à la période d’isolement qui a été réduite de 10 à 7 jours. La mesure permet de récupérer beaucoup de travailleurs pour continuer de mener le combat au front.

