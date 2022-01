Ce vendredi 21 janvier à Genève, les chefs des diplomaties russe et américaine, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, se rencontrent pour tenter de trouver l’insaisissable solution à la crise causée par les demandes de la Russie à l’Ukraine et à l’OTAN. Des demandes assorties de menaces directes, sous la forme de plus de 100 000 militaires massés aux portes de cette ex-république soviétique.

Moscou exige des Occidentaux la promesse écrite que l’OTAN renonce à toute expansion future. Plus encore, elle veut un retrait des forces armées occidentales des positions conquises sans combattre il y a un quart de siècle, dans la foulée de l’effondrement de l’Union soviétique.

Durant les années 1990 et 2000, la faiblesse de la Russie sous le président Boris Eltsine avait permis à de nombreux pays de l’ex-Bloc de l’Est – dont la Pologne, la Hongrie et la Roumanie – et à trois ex-républiques soviétiques – les pays baltes – de se joindre à l’Union européenne et à l’OTAN.

Pour défaire la catastrophe stratégique vécue par la Russie dans les années 1990, Vladimir Poutine rêve en quelque sorte d’un retour au statu quo ante d’il y a 25 ans. Et d’une réintégration de l’Ukraine à la Russie dont, selon ses propres mots, elle n’aurait jamais dû se séparer.

Selon Biden, une intervention probable, voire certaine

L’inquiétude monte en Europe devant ces tensions russo-ukrainiennes et devant les nouvelles annonces de manœuvres militaires. Sans oublier les avertissements répétés des États-Unis contre Moscou et les appels de Washington en faveur de l’unité occidentale.

C’est justement sur cette unité vacillante des Occidentaux face à Moscou que le président Joe Biden a émis des doutes dans sa longue conférence de presse du 19 janvier. Réfléchissant à voix haute et sans filtre, il a dit à cette occasion qu’une incursion russe en Ukraine lui semblait probable, voire certaine.

Il va y aller, il n’a pas le choix , a laissé tomber le président des États-Unis en parlant de son homologue russe et de l’Ukraine.

Le président américain a été très explicite, déclarant qu’ il y a des différences au sein de l'OTAN sur ce que les pays sont prêts à faire, et jusqu’à quel point ils peuvent aller .

Joe Biden lors de sa conférence de presse du 19 janvier. Photo : Associated Press / Susan Walsh

Il a dit que si Moscou décidait de simplement grappiller un peu de territoire à l’est et au sud de l’Ukraine au lieu de procéder à une invasion massive et bonne et due forme, alors bien des pays européens pourraient rechigner à sanctionner la Russie.

Biden a ainsi donné le spectacle de la division occidentale et fait preuve d’une transparence pas très tactique, même si, sur le fond, il a dit la vérité.

À la suite de ces propos désarmants, il y a eu rétropédalage de la Maison-Blanche sur la question de savoir ce qui constitue – ou non – une invasion de l’Ukraine .

Sous l’influence de certains conseillers du président un peu alarmés par ce que venait de dire Biden, on s’est ensuite repris pour dire que la moindre incursion à l’intérieur de l’Ukraine serait considérée comme une invasion et devrait appeler une réaction.

En conséquence, une pluie de sanctions économiques et commerciales contre la Russie, pour mettre littéralement ce pays au ban du commerce international.

Garder tout le monde sur la même longueur d’onde

Les Européens ne sont pas au diapason, c’est un fait, pour ce qui est de l’attitude à adopter face à Moscou.

De plus, entre le gouvernement américain et beaucoup d’officiels européens, il y a un désaccord sur ce qui peut ou doit être fait pour régler la crise ukrainienne.

Très candide, Biden a d’ailleurs ajouté lors de sa conférence de presse qu’ il est très important que nous gardions tout le monde à l'OTAN sur la même longueur d'onde. Je passe beaucoup de mon temps sur ce problème .

Donc il y a un problème. Et il y a une nuance réelle entre une petite incursion en Ukraine et l’invasion massive du pays par la Russie.

Rencontre de la dernière chance

Le secrétaire d’État Antony Blinken a, lui, passé une partie de la semaine en Europe pour sonner le rappel des alliés et essayer de réduire leurs divergences, à la veille de sa rencontre de la dernière chance avec Sergueï Lavrov à Genève, en Suisse.

Le jeudi 20 janvier, il a tenu des propos à tonalité dramatique. Toute violation par la Russie du territoire de l’Ukraine nous ramènerait à une époque bien plus dangereuse et instable, lorsque ce continent était divisé en deux […] avec la menace d’une guerre totale planant au-dessus de la tête de chacun , a-t-il déclaré.

Et il a lancé ce message à Berlin, une ville où l’on sait ce que signifie être divisé en deux. Cette ville fut à moitié soviétique et à moitié occidentale pendant les décennies 1960, 70 et 80, jusqu’à la fin de la Guerre froide et la disparition de l’empire soviétique.

Un empire que Vladimir Poutine est accusé aujourd’hui de vouloir reconstituer, au moins en partie, en commençant par l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine semble avoir des visées sur l'Ukraine. Photo : Associated Press / Sergei Guneyev

Signaux militaires inquiétants

Sur le plan militaire, la semaine écoulée a envoyé des signaux inquiétants. Les services américains affirment que de nouvelles troupes et de nouveaux équipements sont acheminés aux alentours de l’Ukraine.

Et pas seulement sur le front principal, soit le front est (correspondant au sud-ouest de la Russie), près des villes de Rostov-sur-le-Don, en Russie, de Donetsk et Louhansk, arrachées au contrôle de Kiev par les forces prorusses en 2014.

On parle également du front nord, du côté de la triple frontière Russie-Bélarus-Ukraine, une frontière assez proche de la capitale ukrainienne, Kiev. Il y a aussi le front sud, celui de la mer Noire et de la Crimée, également arrachée à l’Ukraine il y a bientôt huit ans.

Moscou a annoncé le 20 janvier de nouveaux exercices navals dans toutes les mers dont la Russie est riveraine, ce qui devrait inclure la mer Noire.

Donc, s’il devait – on souligne bien si – y avoir une invasion massive, elle pourrait se faire sur ces trois fronts à la fois : nord, est et sud. En regardant une carte, on voit que l’Ukraine est un territoire aux trois quarts encerclé par la Russie.

Des soldats ukrainiens sont postés sur la ligne de front à Pisky, en Ukraine. Photo : Getty Images / Brendan Hoffman

Et il y a eu des annonces militaires du côté occidental. De l’armement et équipements déjà fournis aux pays baltes par les États-Unis dans le cadre de l’OTAN seraient en voie d’être transférés en Ukraine. Il s’agirait notamment de missiles et de lance-missiles de type Javelin et de projectiles antichars de dernière génération.

On parle aussi d’une hausse de l’aide militaire directe des États-Unis à l’Ukraine, qui se compte déjà en centaines de millions de dollars, pour, selon l’expression utilisée officiellement, des armes purement défensives et non létales .

Les divisions intra-occidentales

Avec candeur, Joe Biden a fait publiquement le constat de la division des Occidentaux.

Au fait, qui est le plus résolu et qui est le plus hésitant lorsqu’il s’agit d’aller confronter les dirigeants russes? Les Européens, dans leurs différences nationales, présentent une myriade d’intérêts contradictoires, d’expériences historiques différentes, d’approches diverses de ce que peut représenter la Russie pour l’Europe en 2022.

La Russie peut être vue comme un danger et une menace stratégique. Elle peut représenter un client, un fournisseur d’énergie (grâce au fameux gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne), un acteur stratégique qu’il faut ménager, un contrepoids possible – disent certains – face à la Chine.

Ou au contraire, un adversaire qu’il faut affronter avec détermination et un sens stratégique aiguisé, parce que ce pays incarnerait, comme la Chine, un défi direct à la démocratie et à la liberté du 21e siècle.

Les approches divergent énormément. Des pays comme la Pologne et les pays baltes, ayant directement subi pendant de nombreuses décennies l’impérialisme russe (ou soviétique), sont très militants dans cette affaire.

Ils disent qu’il faut soutenir à fond les Ukrainiens face à Moscou. Ils iraient même jusqu’à intégrer tout de suite l’Ukraine à l’OTAN – ce dont ne veulent pas entendre parler Paris, Berlin et même Washington (malgré la dureté actuelle du ton à l’égard de Moscou).

Jens Stoltenberg est le secrétaire général de l'OTAN. Photo : Getty Images / JOHN THYS

Ambivalence allemande et française

Par contre, d’autres pays – et non des moindres – ont dans cette affaire des positions plus nuancées, on pourrait aussi dire ambivalentes.

Il y a la France, dont le président Macron a justement livré le 19 janvier un discours au Parlement européen de Strasbourg. Discours dans lequel, entre autres sujets, il a soutenu que l’Europe doit s’unir militairement pour traiter par elle-même avec le reste du monde et avec Moscou, sans passer par l’OTAN ou les États-Unis. Une ode à l’indépendance européenne, mais qui avait un ton conciliant dans la crise actuelle.

Le président français a dit en substance que l’Europe doit exister stratégiquement et s’armer en marge de l’OTAN, mais aussi que nous, Européens, devons pouvoir trouver par nous-mêmes un terrain d’entente, un modus vivendi avec la Russie.

Le problème c’est qu’un tel discours, quand vous le présentez à des pays où l’on est beaucoup plus proaméricain qu’en France – la Pologne, les pays baltes et même l’Allemagne – passe mal, ou ne passe pas du tout.

Le gazoduc Nord Stream 2 qui passe par la mer Baltique, est au cœur d'une bataille économique et géopolitique entre Washington, Moscou et l'Union européenne. Photo : AP / Dmitry Lovetsky

Quant à l’Allemagne, elle a besoin du gaz russe pour sa transition énergétique, ce fameux gazoduc sur le point d’être inauguré. La dernière chose qu’elle voudrait est un conflit ouvert avec la Russie, qui jetterait tout ça à l’eau.

Dans sa tournée européenne, Antony Blinken a expressément demandé au chancelier Olaf Scholtz qu’il bloque ce pipeline de gaz naturel en cas d’invasion de l’Ukraine. Scholtz, à qui on a finalement réussi à arracher une déclaration, dit qu’ en cas d’intervention militaire contre l’Ukraine, tout sera remis en cause . Mais ça ne venait pas du fond du cœur, et c’était un peu forcé.

L’Europe ne présente décidément pas un front uni dans cette affaire. Poutine connaît, pratique ces divisions et entend bien les exploiter à fond.

Peut-être, au vu des derniers développements, fait-il maintenant le calcul qu’une invasion partielle de l’Ukraine pourrait être jouable.