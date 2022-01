Mort de R. Dean Taylor, qui a donné à Motown l’un de ses plus grands succès

R. Dean Taylor, auteur-compositeur-interprète canadien dont le succès Indiana Wants Me a atteint la première place en 1970 pour Motown Records, est mort à l'âge de 82 ans.

Selon son épouse Janee, R. Dean Taylor est décédé à leur domicile de Los Angeles le 7 janvier, plus d'un an après avoir contracté COVID-19.

Taylor est considéré comme l'un des musiciens blancs les plus titrés du label Motown. Toutefois, il travaillait souvent dans l'ombre de ses contemporains.

Le musicien né à Toronto s'est d'abord fait un nom en tant qu'auteur-compositeur, coécrivant le succès des Supremes Love Child, All I Need, pour les Temptations, et I'll Turn to Stone, des Four Tops.

Taylor a prêté sa voix à Motown en 1965, avec la sortie de son single solo Let's Go Somewhere, qui a mené à son plus grand succès Indiana Wants Me.

En 1967, sa chanson There's A Ghost In My House n’a pas connu de succès lors de son lancement en Amérique du Nord, mais a connu une seconde vie des années plus tard en raison du mouvement Northern Soul de Grande-Bretagne.