Difficile de recruter des pompiers volontaires

De moins en moins de citoyens sont tentés de devenir pompiers volontaires au Québec. Le manque de main-d'œuvre cause des maux de tête aux gestionnaires des casernes.

On ne voit pas souvent de nouveaux visages. La force du nombre est importante. Moi tout seul, je ne peux rien faire , remarque Patrick Charland, pompier volontaire à Saint-Camille.

Par définition, un pompier volontaire travaille sur appel et a une autre occupation à temps plein.

Toni Marcotte, qui est propriétaire d’entreprise et chef de deux services incendie en Estrie, constate que les priorités de la population se conjuguent plus difficilement avec le métier de pompier volontaire.

Le vouloir des personnes un peu a changé. Il y en a beaucoup qui sont plus familiaux. Les choix vont plus vers la famille , explique-t-il.

« Du temps, on en a tous de moins en moins, mais les services incendie sont essentiels. On doit les maintenir dans une municipalité. » — Une citation de Toni Marcotte, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Camille

En plus de faire face à des enjeux de recrutement, les services de sécurité incendie doivent conjuguer depuis quelques années avec une augmentation de leurs responsabilités.

Avant, on ne donnait pas le service de désincarcération. Maintenant on l’a, ça nous donne quelques appels de plus chaque année. On a aussi le service de sauvetage hors route, qu’on n’avait pas , souligne M. Marcotte.

Un problème généralisé

À Saint-Rosaire, au Centre-du-Québec, les défis sont similaires. Les services des municipalités voisines sont donc poussés à collaborer étroitement.

Avant, il y avait des petites chicanes de clocher d’église. Depuis quelques années, on a beaucoup d’entraide, on s’entraîne ensemble, c’est facile de travailler ensemble, donc on compense un petit peu , indique François Arel, directeur de la Régie Incentraide.

Selon les résultats préliminaires d’une enquête menée pour le compte de l’Association des gestionnaires des casernes, le problème est généralisé.

« La principale conclusion, ce que ça dit, c’est que le problème est réel, et s’aggrave au fur et à mesure que les années vont avancer. » — Une citation de Jean Melançon, coprésident de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie

L’étude dit aussi que les décideurs, les élus vont devoir se pencher sur cette situation-là qui est très préoccupante, et aussi peut-être avec le gouvernement au niveau du ministère de la Sécurité publique , ajoute M. Melançon.

Ça brise la routine

Certaines personnes comme Tommy Pariseau choisissent encore de s’impliquer pour leur communauté. Il a joint les pompiers volontaires de Saint-Rosaire il y a un an.

J’ai des inspections dans le mois, on a des formations chaque mois, on a des interventions qui arrivent assez régulièrement , se réjouit-il.

« Ça brise la routine. Je vois les gars, c’est le fun de voir du monde aussi des fois, surtout ces temps-ci, ça fait du bien! » — Une citation de Tommy Pariseau, pompier volontaire à Saint-Rosaire

Les chefs pompiers espèrent maintenant que d'autres membres du public choisiront de se joindre à leurs rangs.

Avec les informations de Thomas Deshaies