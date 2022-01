Plus de la moitié des classes du Québec n’ont pas de lecteur de CO2 fonctionnel

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a reçu la majorité des lecteurs de CO2 attendus, mais « le fournisseur doit maintenant procéder au calibrage de ses appareils », explique la porte-parole Mélanie Breton.

Les lecteurs non calibrés ne permettent pas d’avoir une lecture fidèle, en temps réel, de la qualité de l’air dans la classe afin de se prémunir contre la transmission de la COVID-19 par aérosols.

« Le temps que tous les appareils soient pleinement opérationnels, l’ouverture des fenêtres et des portes pour faire circuler l’air doit encore être appliquée. »

« Cette mesure devra continuer d’être en place, d’avoir lieu et de prévaloir lorsque les détecteurs seront pleinement fonctionnels, puisqu’aucun système mécanique centralisé de ventilation n’existe dans ces bâtiments », ajoute-t-elle.

Le ministère de l'Éducation a livré aux écoles 70 % des 90 000 lecteurs de CO2. Mais l'installation prend des jours, voire des semaines par endroit. Et accrocher le lecteur au mûr ne suffit pas.

Au Centre de services scolaire De la Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'installation des lecteurs de CO2 se poursuit dans les classes jusqu'au 26 janvier, une note d'information destinée aux directions d'écoles, obtenue par Radio-Canada, indique que « les lecteurs de CO2 ne sont pas calibrés lors de l'installation, ils le seront après 16 jours de fonctionnement ».

Selon le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, il faut plutôt compter en moyenne 8 jours entre l'installation et le calibrage.

Aux Îles-de-la-Madeleine, 142 lecteurs ont été livrés le 2 décembre et ceux-ci sont encore « en période de calibration », indique le centre de services scolaire.

« C'est dommage. [...] On n'est pas en mesure encore d'en avoir un éventuel bienfait », déplore le président de la CSQ, Éric Gingras, qui représente du personnel scolaire dans les 72 centres de services scolaires au Québec.

Selon lui, le récent retour en classe a été trop précipité : « Il aurait fallu se donner le temps de le faire correctement. ».

« Si on s'était occupé de la qualité de l'air et de la ventilation il y a 18 mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. »