COVID-19 : plus de 5000 tests PCR ont été jetés sans être analysés

La mauvaise nouvelle concerne des citoyens qui ont été dépistés entre le 2 et 7 janvier dans une clinique ou un Centre local de services communautaires CLSC du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Mercredi, l'établissement leur a envoyé le message suivant :

« Malheureusement, votre échantillon n'a pas pu être analysé dans les délais prescrits de 72 heures et n'est plus considéré comme valide. Par conséquent, votre échantillon a été détruit et nous ne serons pas en mesure d'émettre un résultat pour celui-ci. » — Une citation de Lettre reçue par des citoyens le 19 janvier

Le CIUSSS explique que des « bris successifs de plusieurs analyseurs au laboratoire » sont en cause, mais aussi que le « volume anormalement élevé d'échantillons pour le dépistage » a occasionné un « retard inhabituel dans l'analyse ».

La porte-parole Émilie Jacob rapporte que le laboratoire de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal peut analyser environ 3000 tests par jour. Or, entre le 3 et le 7 janvier, plus de 5000 tests quotidiens ont été reçus.

Jusqu'au 5 janvier, toutes les personnes avec des symptômes étaient invitées à passer des tests PCR. Par la suite, ces tests ont été réservés à certaines catégories prioritaires, comme les travailleurs essentiels.

Le CIUSSS assure que les travailleurs de la santé qui s'étaient identifiés comme tels n'ont pas perdu leurs résultats, car « leurs spécimens ont été traités en priorité ».

« Nous sommes conscients que cela a pu causer des inconvénients et nous en sommes bien désolés. » — Une citation de Émilie Jacob, porte-parole du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

« Heureusement, la situation s'est rétablie depuis », assure la porte-parole et, « les critères pour les tests de dépistage en clinique ayant depuis été révisés, cela ne risque pas de se reproduire ».