Aux directeurs d’écoles d’aviser les parents des cas de COVID-19 au CEPEO

Il revient maintenant à la direction des écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) d'aviser les parents d'élèves de cas de COVID-19 détectés dans la classe de leur enfant.

La directrice de l'éducation au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario CEPEO , Sylvie C.R Tremblay, informe les parents de ce modus operandi dans une communication accessible en ligne, datée de jeudi.

Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement provincial de ne plus signaler les cas dans les écoles. Les différents bureaux de santé de l'Ontario n'ont également plus à dresser le portait des cas qui proviennent des écoles.

« À compter du lundi 24 janvier, la direction de l’école de votre enfant vous informera des cas de COVID-19 (c’est-à-dire un résultat positif à un test de dépistage antigénique rapide ou PCR) dans la classe de votre enfant si l’information nous est partagée par les parents de l’enfant en question », peut-on lire dans la déclaration écrite. « Les noms des personnes testées positives resteront confidentiels », est-t-il précisé.

On indique aussi que les classes ne seront pas fermées advenant un cas positif et que les élèves pourront continuer d'aller à l'école en mode présentiel, car toutes les mesures sanitaires et les recommandations des bureaux de santé publique seront mises en place .

L'enfant ayant reçu un test positif à la COVID-19 ne sera pas tenu de s'isoler non plus, sauf en cas de symptômes.