Petit-Saguenay : une pénurie de logements, mais des HLM vides

On est en crise du logement depuis des années à Petit-Saguenay. On a un taux d'occupation des logements privés qui est à 100 % , a mentionné le maire La France.

Dans ce contexte de rareté, une aberration perdure : des habitations à loyer modique sont vacantes dans cette municipalité du Bas-Saguenay.

Cette situation horripile le maire Philôme La France et ses concitoyens.

Les gens qui veulent se loger chez nous ne sont pas capables de le faire et on a des logements vides. Pour la population, c'est particulièrement frustrant , a-t-il enchaîné.

Pourtant, au fil du temps, des efforts ont été investis par les élus locaux pour tenter de trouver de nouvelles vocations pour les habitations à loyer modique HLM libres.

On a essayé de les convertir en un organisme à but non lucratif qui aurait plus de latitude pour la location, mais c'était une voie qui était difficile à suivre. On a tenté de demander la conversion de ces logements-là en appartements pour personnes âgées. Ça aussi, ça s'est révélé infructueux , a ajouté le maire saguenois.

Comme ces démarches ont été vaines, des habitations à loyer modique HLM en bon état demeurent vides, et ce, depuis longtemps.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Les critères d'admissibilité à ces logements sont directement en cause.

Actuellement, on a à peu près six ou sept logements du côté de Petit-Saguenay qui sont disponibles, mais il y a quand même un certificat de conformité qui régit l'admissibilité des gens pour y avoir droit. C'est ce qui dicte qui peut entrer dans les logements , a précisé Arianne Villeneuve, directrice du service à la clientèle à l’Office municipal d'habitation de Saguenay.

Pour réduire le nombre d'habitations à loyer modique vacantes, le gouvernement du Québec a déjà commencé à revoir les conditions d'admissibilité en vigueur.

D'ailleurs, pas plus tard qu'en mai dernier, certains de ces critères ont été révisés.

On a assoupli les critères. Par exemple, pour habiter un habitations à loyer modique HLM , le revenu devait être de 21 000 $ à Petit-Saguenay. On l'a augmenté à 27 000 $ pour une personne seule. Pour les couples, on parlait de 26 000 $. On l'a haussé à 34 000 $ , a souligné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.