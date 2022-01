Un enseignant de Québec dans un documentaire sur la mort de JFK

L’assassinat du président des États-Unis John F. Kennedy le 22 novembre 1963 a secoué l’Amérique et le monde entier. Près de 60 ans plus tard, l’événement fait encore couler beaucoup d’encre.

Oliver Stone qui a produit en 1991 le film JFK mettant en vedette l’acteur Kevin Costner aborde à nouveau le sujet avec le documentaire JFK Revisited: Through the Looking Glass. Entre ses deux films, plusieurs documents ont été déclassifiés. Le nouvel ouvrage de deux heures est une enquête qui aborde ces nouveaux éléments.

Parmi les intervenants américains du film, un enseignant du Cégep Champlain-St. Lawrence. Paul Bleau s’intéresse au drame du président Kennedy depuis une dizaine d’années.

Je devais avoir environ six ans quand Kennedy fut assassiné. Les funérailles ont été couvertes mur à mur pendant trois ou quatre jours. Jeune enfant, moi, ça m’avait choqué parce que je ne pouvais pas voir mes comics! se souvient l’homme de Québec.

C’est beaucoup plus tard qu’il mettra la main sur le livre Crossfire du journaliste Jim Marrs. J’avais trouvé ce livre-là phénoménal , se rappelle M. Bleau. C’est un des livres qui a servi de source à Oliver Stone pour son film des années 90. Moi, j’ai adoré ce film-là , avoue l’enseignant. C’est après avoir vu JFK qu’un véritable intérêt pour le sujet est né.

Sa première recherche mettait en lumière le traitement de l’assassinat de JFK par les livres historiques. Paul Bleau a contacté les auteurs afin de leur poser quelques questions. Son article a été publié sur le site Kennedys and King. Ce site web est alimenté par James DiEugenio.

Ce que je ne savais à ce moment-là, c’est qu’il était assez proche de M. Oliver Stone , mentionne Paul Bleau.

C’est par ce contact que le réalisateur américain s’est intéressé aux recherches du québécois. Plus particulièrement pour un article qui traite des tentatives d’assassinat contre le président, précédant celle du 22 novembre 1963. C’est sur ce sujet que M. Bleau a été interrogé pour le documentaire.

« Je revenais de mon chalet pis tout à coup, je me mets à lire mes courriels chez nous pis je vois une invitation pour aller à Washington! » — Une citation de Paul Bleau

Après une entrevue d’une heure, une portion d’environ cinq minutes de cet entretien a été conservée.

Dans le documentaire Paul Bleau explique que les plans pour une première tentative de meurtre sur John F. Kennedy avaient été contrecarrer le 2 novembre 1963. Les plans de cet attentat étaient très similaires à ce qui s’est déroulé à Dallas, une vingtaine de jours plus tard.

M. Bleau poursuit ses recherches sur l’assassinat de John F. Kennedy sur le site Kennedys and King.

JFK Revisited: Through the Looking Glass est disponible au Canada sur la plateforme Crave. Une version de quatre heures du documentaire sera disponible dans les prochains mois.