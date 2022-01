COVID-19 : une loterie pour déterminer quels patients recevront de rares médicaments

Pour soigner les patients atteints du virus, les hôpitaux utilisent principalement un stéroïde largement disponible, la dexaméthasone.

Cependant, pour les formes les plus graves de la maladie, d'autres médicaments ont fait leurs preuves, comme le tocilizumab et le sarilumab, des anti-inflammatoires qui sauvent environ 5 % des patients qui y ont accès, explique le Dr Martin Betts, directeur médical des soins intensifs au Réseau de santé de Scarborough SHN .

En ce qui concerne ces derniers, nous avons du mal à nous approvisionner , témoigne-t-il, étant donné l’étendue des besoins dans les différents hôpitaux à l’échelle mondiale due au variant Omicron.

Alors, qui privilégier pour prescrire les médicaments capables d’augmenter les chances de survie? En d’autres termes, comment effectuer le triage?

Suivant les recommandations du Groupe consultatif scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario, et pour nous assurer que nos biais implicites ne pèsent pas dans la sélection des patients , les hôpitaux de Scarborough appliquent un tirage au sort.

Chaque jour, des numéros sont attribués aux patients prioritaires puis placés dans un programme d'attribution aléatoire qui distribue les médicaments en fonction des approvisionnements.

« Lorsque vous avez six patients qui ont besoin d'un médicament salvateur et que vous devez en choisir un ou deux, c'est un énorme fardeau à porter. [La loterie] enlève une partie de cela et garantit un système équitable pour chacun. »