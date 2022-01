Le patinage intérieur et les bains libres permis à Saguenay à partir de vendredi

Saguenay modifie ses consignes et permet la reprise de certaines activités dans ses installations, dont les bains libres et le patinage intérieur.

Il ne s’agit pas de nouvelles règles, mais bien d’une interprétation des mesures en vigueur depuis le 31 décembre.

Selon ce qu’a expliqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau, c’est une instance gouvernementale de gestion de la pandémie qui a uniformisé les interprétations dans la province, alors que certaines directions régionales de la santé publique permettaient le patinage intérieur et d’autres non.

Ainsi, le patinage libre individuel ou en bulle familiale sera permis dès vendredi dans les arénas municipaux. Vingt-cinq personnes au maximum pourront partager la glace. Il sera préférable de réserver en ligne la fin de semaine.

Il en va de même pour les piscines municipales intérieures. Les bains libres reprendront dès vendredi au Foyer des loisirs d’Arvida et lundi à l’École secondaire des Grandes-Marées de La Baie. Dans ce cas, les réservations sont obligatoires en tout temps pour profiter des installations.

Le passeport vaccinal pour les participants de 13 ans et plus et le port du masque sont exigés, sauf évidemment lors de l’activité physique.

À la fin du mois de décembre, Saguenay avait annoncé la fermeture des arénas et restreint la pratique de certaines activités et loisirs. Les mesures annoncées avaient ensuite été prolongées jusqu’au 16 janvier.

Du côté d'Alma, les bains libres et le patinage intérieur avaient déjà repris depuis le 17 janvier.

Le hockey mineur lundi

Dans son communiqué, Saguenay spécifie que les activités des ligues de hockey pour adultes demeurent suspendues.

Pour ce qui est du hockey mineur, une certaine reprise pourra s’effectuer à compter de lundi. L’Association du hockey mineur de Saguenay (AHMS) a mis sur place un plan qui comprend la division des patinoires en quatre zones distinctes. Deux joueurs pourront s’entraîner ensemble, pour un total de huit sur la patinoire en même temps. Un plus grand nombre de zones est cependant possible.

Les équipes auront à leur disposition au moins une heure.

En principe, les entraînements seront à huis clos, mais le directeur général de l’association, Dany Chouinard, a indiqué qu’un allègement avait été permis pour les catégories M7, M9 et M11 pour admettre un accompagnateur par jeune à l’intérieur.

Avec des informations de Mélanie Patry