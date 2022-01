Futur hôpital de l’Outaouais : Nouvel appui pour un emplacement au centre-ville

Dans une lettre envoyée aux médias, Guy Morrissette, ancien directeur des services professionnels au Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l'Outaouais, prend clairement position dans ce dossier. Il joint ainsi sa voix à celle de plusieurs autres, dont l’ancien ministre et ex-ambassadeur Lawrence Cannon, qui réside à Gatineau.

Le spécialiste de la santé est convaincu que le nouvel établissement qui desservira la population de l’ensemble de l'Outaouais doit être construit dans le secteur de Hull, à Gatineau. Il faut être accessible pour tous, facilement, et tout près des milieux communautaires.

Le médecin croit qu’il ne faut pas s’attarder à un site attrayant en raison de la vaste superficie du terrain. Une construction en hauteur est possible et même souhaitable, selon lui. L’infrastructure elle-même peut être construite de différentes façons et adaptée aux besoins de l’environnement, avec l’ensemble des expertises disponibles sur la planète.

Guy Morissette, qui se décrit comme un fier citoyen de l’Outaouais depuis plusieurs décennies, demande aux décideurs de faire preuve d’une grande rigueur dans ce dossier. Il écrit que peu importe le niveau de services de première ligne ou spécialisés qu’offrira le nouvel hôpital, le choix de l’endroit où il sera construit ne peut être bâclé.

« Aucun compromis possible »

L’homme, qui était autrefois président-directeur général PDG de l’Agence de la santé et de services sociaux de l’Outaouais, travaille depuis près d’un demi-siècle au sein du réseau de la santé de la région. Il estime que la localisation du nouvel hôpital ne doit faire l’objet d’aucun compromis.

Le scientifique souligne qu’un établissement hospitalier est bien plus qu’un lieu où on obtient des soins de santé. C’est un symbole imposant aux multiples dimensions insiste-t-il. Il faut le voir de partout.

« Le centre-ville du secteur Hull est le secteur à privilège » — Une citation de Guy Morissette, médecin de famille et ancien directeur des services professionnels au CISSS de l'Outaouais

« L’accès doit être facile et rapide, possible par tous les moyens de transport collectifs ou individuels modernes [...]. Il doit absolument être près du milieu communautaire, le plus loin possible de la perception d’une tour d’ivoire, distante et inaccessible : il doit faire partie du milieu. »

Guy Morissette renchérit: [Le nouvel hôpital] doit aussi être rapproché des milieux administratifs, commerciaux et corporatifs, il est au cœur d’activités de tout acabit de la vie citoyenne.

Il relève également l’importance de conserver les liens si cruciaux avec les secteurs communautaires. Ces secteurs ont besoin d‘avoir un accès simple et aisé aux services, et ne pas se sentir exclus comme cela pourrait l’être si l’établissement hospitalier est situé en périphérie, distant et éloigné. (...) Ces organismes doivent avoir l’impression que les services sont accessibles, près d’eux.

Le médecin de famille, poids lourd du réseau de la santé, souligne ce qui est également à ses yeux un facteur non négligeable pour déterminer l’emplacement du nouvel hôpital : la proximité avec Ottawa. Il est, pour lui, essentiel de faciliter les liens entre l’Outaouais et les hôpitaux de la capitale fédérale, qui offrent certains services de santé ultraspécialisés auxquels recourt la région.