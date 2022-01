Un timbre à l’effigie d’Eleanor Collins, la première dame du jazz au Canada

Lors du dévoilement du timbre, vendredi, dans un événement en ligne en présence d’Eleanor Collins, Postes Canada a rendu hommage à la vie et à la carrière d’artiste, de musicienne et de mentore de cette pionnière par le biais de témoignages de diverses personnes qu’elle a influencées ou avec qui elle a travaillé.

Valérie Chartrand, porte-parole de Postes Canada, explique que l’approche du Mois de l’histoire des Noirs en février était toute désignée pour souligner l’importance au pays de cette grande dame qui a brisé les barrières interraciales dans le monde du spectacle.

À Postes Canada, on dit qu’on raconte l’histoire du Canada, qu’avec nos timbres on rend hommage aux Canadiens qui contribuent de manière importante à l’évolution du pays. Mme Collins correspond parfaitement à cette description.

« Eleanor Collins est une femme accomplie, une Canadienne dévouée. C’est pour cette raison qu’on émet un timbre à son effigie. » — Une citation de Valérie Chartrand, porte-parole de Postes Canada

Eleanor Collins en 1958 Photo : Alvin Armstrong/Collection CBC

Postes Canada dit avoir travaillé en étroite collaboration avec Eleanor Collins au cours des deux dernières années pour la réalisation de ce timbre.

Ça a été super de travailler avec elle. Elle nous a fourni des commentaires et a approuvé tous les aspects au niveau des éléments textuels et visuels du timbre , souligne Valérie Chartrand.

Eleanor Collins en 1966. Photo : Alvin Armstrong/Collection CBC

L’animateur et journaliste de Canadian Broadcasting Corporation CBC Music en Colombie-Britannique Paolo Pietropaolo, qui lui rend hommage dans une vidéo présentée vendredi, a eu l’occasion d’interviewer Eleanor Collins à quelques reprises au cours des 12 dernières années, en plus de développer une relation d'amitié avec elle.

Enfin, il va y avoir quelque chose de grand pour la fêter. Elle a une voix incroyable. Quand j'ai entendu ses chansons [pour la première fois], j’ai tout de suite pensé à Ella Fitzgerald, Billie Holiday , se rappelle l’animateur.

« Pour moi, c'est une des grandes chanteuses jazz du Canada. Et elle mérite vraiment d'être sur un timbre! » — Une citation de Paolo Pietropaolo, animateur et journaliste à CBC Music en Colombie-Britannique

Eleanor Collins , la pionnière

Originaire d’Edmonton, Eleanor Collins s’installe à Vancouver en 1939, où elle chante dans diverses formations de jazz, avant de travailler à la radio et télévision de Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Dans les années 1950 et 1960, elle devient la vedette d’émissions de variétés de la télévision de Canadian Broadcasting Corporation CBC . Elle se joint notamment à Bamboula: A Day in the West Indies, une émission musicale de Canadian Broadcasting Corporation CBC Vancouver, qui met en scène la première troupe interraciale au Canada.

Eleanor Collins interprète Allez-vous en de Cole Porter

Un an plus tard, elle anime sa propre émission nationale hebdomadaire, The Eleanor Show, qui a fait d’elle la première animatrice noire à animer une émission nationale à la télévision en Amérique du Nord. Elle précède d'un an Nat King Cole, aux États-Unis, à qui on attribue souvent cet honneur.

Celle qui a lutté discrètement contre les préjugés raciaux et prôné des principes d’égalité et d’acceptation a aussi chanté dans des hôpitaux et des prisons et en appui à divers organismes de bienfaisance.

À l’occasion de son 95e anniversaire, en 2014, Eleanor Collins a reçu l’Ordre du Canada pour sa carrière de chanteuse de jazz et pour avoir contribué à briser les barrières interraciales.

Eleanor Collins célébrant son 100e anniversaire. Photo : Ben Nelms/CBC

Eleanor Collins, c'est une joie contagieuse, ajoute Paolo Pietropaolo en riant. Elle parle avec une gratitude pour la vie et un optimisme pour le futur. Cela a toujours été son attitude malgré tous les défis qu'elle a vécus dans sa vie.

L'animateur espère que ce timbre va permettre à plus de personnes de découvrir cette grande dame du jazz. Valérie Chartrand, de Postes Canada, abonde dans le même sens.