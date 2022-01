Passeport vaccinal à la SAQ : la majorité des clients collaborent en Abitibi-Témiscamingue

Depuis le 18 janvier, on requiert le passeport vaccinal pour entrer dans les SAQ et les SQDC. Dans les SAQ en Abitibi-Témiscamingue, il ne semble pas y avoir eu de problème majeur jusqu'à présent.

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) avait exprimé des inquiétudes quant à de potentiels débordements. En Abitibi-Témiscamingue, comme dans le reste du Québec, on constate en général peu d’accrochages entre employés et clients.

C'est ce que rapporte la présidente du SEMB-SAQ, Lisa Courtemanche.

Le délégué régional de l’Abitibi-Témiscamingue me disait que la clientèle collaborait très bien jusqu’à maintenant. Tout le monde était prêt et semblait être prêt, et ceux qui avaient oublié soit le passeport vaccinal ou leur pièce d’identité avaient très bien collaboré pour la région , dit-elle.

La succursale de la Société des alcools du Québec de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Agents de sécurité

Le syndicat avait aussi demandé que des gardes de sécurité soient déployés dans les succursales pour soutenir les employés.

L'employeur a décidé de placer un agent de sécurité dans une succursale en Abitibi-Témiscamingue, mais le syndicat aurait souhaité davantage.

De ce que j’ai compris avec le délégué [régional], il en avait ciblé peut-être un petit peu plus que ça. Ce sont les ressources aussi à certains endroits qui sont plus difficiles ou qui ne sont pas investies dans certaines succursales. Il y a des employés qui ont été tous seuls , rapporte Lisa Courtemanche.

La présidente du SEMB-SAQ explique que la présence d’un garde de sécurité permet de soutenir les employés de la SAQ et faciliter leur travail.

L’agent de sécurité, pour nous, d’expérience, c’est que ça dissuade des gens qui peuvent peut-être vouloir partir dans une escalade déplaisante. Et quand il arrive un événement fâcheux ou bizarre, ça dure moins longtemps quand il y a un agent de sécurité , indique-t-elle.

Les clients de la Société québécoise du cannabis doivent aussi présenter le passeport vaccinal depuis quelques jours. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les représentants de la SQDC n’accorderont pas d’entrevue sur le sujet, affirmant qu’il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de l’obligation de détenir le passeport vaccinal pour entrer dans les succursales.

Les succursales de la SQDC comptent déjà toutes un agent de sécurité.