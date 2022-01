COVID-19 : les hospitalisations sont stables à l’Î.-P.-É.

Trois autres personnes infectées par le virus de la COVID-19 sont à l’hôpital, mais reçoivent des soins pour une autre raison médicale.

La province est aux prises avec plusieurs éclosions dans cinq foyers de soins de longue durée, 17 garderies et centres de la petite enfance et au Centre correctionnel provincial, entre autres.

Mercredi, la province signalait son 3e décès lié à la COVID-19.

La province signale 249 nouvelles infections à la COVID-19 jeudi et estime qu’il y a 2471 cas actifs du virus.

Plus de 96 % des insulaires âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et près de 93 % sont pleinement vaccinés.

Enfin, 61 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin.