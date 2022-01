Enquête de la coroner sur les décès en CHSLD : les CISSS et CIUSSS se défendent

Les CISSS et les CIUSSS ne sont pas à blâmer pour l'hécatombe en CHSLD durant la première vague de la pandémie, a soutenu jeudi l'avocat de plusieurs d'entre eux, Me Luc de la Sablonnière, lors de son intervention devant la coroner Géhane Kamel, chargée de l'enquête à ce sujet.

Il a toutefois convenu qu' il y a certainement un grand nombre d'améliorations qui doivent être apportées .

L'avocat a tenu à rappeler que, puisque tout le monde s'attendait à ce que ce soient les hôpitaux qui écopent avec l'arrivée du virus, avant le 9 ou 10 mars, les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD n'étaient pas mis de l'avant, n'étaient pas la principale préoccupation des autorités.

Il a aussi montré du doigt plusieurs problèmes qui existaient même avant la pandémie de COVID-19, comme le fait que bon nombre d'installations matérielles sont inadéquates et inadaptées , un aspect qui avait été soulevé dans plusieurs témoignages.

« Il est acquis que les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et la santé publique ont été les enfants pauvres du réseau [...] depuis au moins trois décennies. » — Une citation de Me Luc de la Sablonnière, avocat des CIUSSS et CISSS

Cette même constatation avait été faite par les représentants de plusieurs syndicats de travailleurs de la santé, plus tôt cette semaine.

Dans un autre élément commun avec les syndicats, Me de la Sablonnière a aussi mentionné que la structure du réseau en tant que telle aurait besoin d'améliorations.

Il a aussi lancé un appel à un changement de culture concernant la conception que l'on se fait des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Alors que ceux-ci avaient, au départ, été conçus comme des milieux de vie, l'alourdissement graduel des problèmes de santé de leur clientèle les obligerait à devenir avant tout des milieux de soins.

Mais même dans un monde parfait , la situation n'aurait, selon lui, pas pu être complètement évitée. On ne peut pas écarter la méconnaissance que nous avions du virus, a-t-il dit, et nous n'avions pas de médicaments, pas de vaccins.

L'avocat et ses collègues ont aussi cité plusieurs interventions faites par leurs clients, comme l'initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Laval de dépister hâtivement les résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Sainte-Dorothée, ou le transfert de responsabilité de la gestion du Manoir Liverpool, qui manquait de personnel, au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches.

Le contexte de l'enquête

L'enquête de la coroner se penche sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Pendant cette vague initiale, du 25 février au 11 juillet 2020, les Québécois de 70 ans et plus ont compté pour 92 % des décès dus à la COVID-19, d'après des données de l'Institut national de santé publique du Québec. Ce sont 5211 d'entre eux qui ont alors succombé à la maladie.

L'enquête se limite aux événements ayant eu lieu entre le 12 mars et le 1er mai, au plus fort de la crise. Son objectif n'est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence privée pour aînés ont été désignés comme échantillon. Un décès a été examiné pour chaque établissement, puis la coroner s'est penchée sur la gestion provinciale de la crise.

Les audiences de cette semaine portent sur les recommandations des diverses parties intéressées.