Quatre personnes sont mortes au Manitoba en tentant de traverser la frontière

Les cadavres ont été retrouvés mercredi à une dizaine de mètres de la frontière canado-américaine, du côté canadien, près d’Emerson. Deux adultes, une femme et un homme, ainsi que le bébé, ont été retrouvés ensemble.

Un autre corps, que la Gendarmerie royale du Canada GRC pense être celui d’un adolescent, a été retrouvé un peu plus loin.

Lors d’une conférence de presse jeudi matin, la commissaire adjointe et commandante de la Gendarmerie royale du Canada GRC au Manitoba, Jane MacLatchy, a expliqué que les autorités américaines ont fourni des renseignements préoccupants à l'Équipe intégrée de la police des frontières de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Selon les premiers éléments de l’enquête, le groupe se déplaçait du Canada vers les États-Unis.

Des agents de la US Customs and Border Protection avaient appréhendé un groupe de personnes qui avait franchi la frontière entre les États-Unis et le Canada près d'Emerson, au Manitoba. L'une de ces personnes transportait des articles pour un bébé. Cependant il n'y avait pas de bébé dans le groupe , indique Jane MacLatchy.

Elle affirme que des recherches ont immédiatement été lancées des deux côtés de la frontière. Après 4 heures de fouilles dans des conditions très difficiles, les corps ont été découverts.

Selon Jane MacLatchy, la Gendarmerie royale du Canada GRC croit que les victimes sont mortes d’hypothermie. Nous travaillons à identifier les victimes et des autopsies auront lieu afin d'établir les causes exactes des décès , précise-t-elle.

Les policiers ont dû utiliser des motoneiges et d’autres véhicules tout-terrain pour fouiller le secteur. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Pour l’instant, la police fédérale ignore l’âge exact et la nationalité des victimes, ainsi que la raison pour laquelle elles tentaient de traverser la frontière. Les policiers canadiens ne sont pas en mesure de préciser le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis.

Jane MacLatchy souligne qu’il faut parler de victimes , car les policiers croient que les défunts ont reçu de l’aide pour se rendre au secteur frontalier, qui est situé à environ 100 km au sud de Winnipeg.

Habituellement, on l’a vu dans le passé, il y a des groupes organisés qui aident les gens à traverser la frontière , dit-elle.

Nous sommes très préoccupés [par la possibilité] que ces individus, dont un bébé, aient été abandonnés seuls au milieu d’un blizzard lorsqu’il faisait environ -35 [avec le facteur de refroidissement éolien] , poursuit la policière.

Elle indique que les victimes auraient été confrontées à des champs à perte de vue dans la noirceur totale avec d’importantes accumulations de neige carrément impassibles à pied. Les policiers ont dû utiliser des motoneiges et d’autres véhicules tout-terrain pour fouiller le secteur.

La commissaire adjointe note que les tentatives pour traverser la frontière sont devenues moins fréquentes dans la dernière année.