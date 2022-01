Des éleveurs sinistrés des feux et inondations attendent encore une aide financière

Dans une lettre adressée à la ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Lana Popham, l’Union nationale des fermiers explique le besoin urgent d’aide financière provenant du programme Agri-Relance, une aide financière fournie conjointement par les gouvernements provincial et fédéral selon certains critères.

Les éleveurs qui ont réussi à passer à travers la sécheresse de l’été et les incendies de forêt ont vu leurs provisions de foin emportées ou détruites par les inondations , écrit Katie Ward, présidente de l’Union, dans la lettre.

Elle ajoute que les réserves d'aliments qui ont été conservées ou récupérées sont menacées par d'autres catastrophes si le manteau neigeux fond rapidement ou si les embâcles cèdent et inondent à nouveau les fermes.

« Avec la sécheresse généralisée dans l’Ouest canadien, les aliments pour animaux sont de plus en plus rares et les prix déjà élevés du foin augmentent à mesure que la disponibilité diminue. Un soutien d'urgence est nécessaire pour sauver les animaux. »