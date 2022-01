Le Festival d’été de Québec acquiert une nouvelle salle

Le FEQ voulait depuis déjà plusieurs années compléter son offre de salle de spectacle, non seulement pour le festival, mais aussi pour les autres événements comme Saint-Roch XP et Toboggan.

On n’a pas cette opportunité touts les jours. Ç'a été inespéré, on a sauté sur l’occasion , explique la directrice générale Anne Hudon. Même avant son arrivée en poste en 2019, l’équipe était à la recherche d’un lieu qui pour offrir des performance plus intimes.

La nouvelle salle de spectacle pourra accueillir environ 400 spectateurs debout. Le nom du lieu sera annoncé dans les prochaines semaines. On souhaite être en opération à la fin du printemps précise Anne Hudon.

En route vers l’été 2022

Malgré la situation actuelle, il n’est pas question de ralentir dans la préparation du Festival 2022.

« On a pas le choix de continuer à y croire. » — Une citation de Anne Hudon, directrice générale du Festival d'été de Québec

Normalement, à cette période de l’année, l’affiche est pratiquement complète. La préparation d’un festival avec quelques contraintes avance. On l’imagine comme le FEQ qu’on avait annoncé en 2020 confirme Anne Hudon.

Pour l’instant, seule la formation Rage Against The Machine a été annoncée pour le 16 juillet.