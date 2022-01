Le Yukon déclare l’état d’urgence pour combattre la crise des opioïdes

La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Tracy-Anne McPhee, a lancé une conférence de presse aux côtés de chefs de Premières Nations, de la coroner et de la médecin hygiéniste en chef en affirmant que la crise des opioïdes était grave et empirait de jour en jour .

« Si vous souffrez présentement, sachez que vous n’êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. » — Une citation de Tracy Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales

La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Tracy-Anne McPhee, affirme que le nombre de surdoses liées aux drogues illicites est alarmant. Photo : Gouvernement du Yukon/Alistair Maitland

La déclaration permettra du financement supplémentaire pour des soutiens en santé mentale et en toxicomanie, ainsi que pour un programme de dépistage des drogues dans l’ensemble du territoire. Un programme de traitement sur le territoire sera également élaboré.

Parmi les autres mesures prévues par la déclaration figurent :

une campagne de sensibilisation publique;

une expansion du programme d’approvisionnement de drogues sûres;

un accès au centre de consommation supervisée pour ceux et celles qui inhalent les drogues;

un prolongement des heures d'exploitation de la fourgonnette d’intervention;

et l’élaboration d’un nouveau plan d’action sur les opioïdes.

L’an dernier, un premier centre de consommation supervisée a été ouvert, mais il faut faire plus , a affirmé la ministre, soulignant que d’autres drogues, comme l’alcool, font également des ravages dans les collectivités.

Nous nous engageons à combattre la crise à court, moyen et long terme , a précisé la ministre.

Le territoire a constaté quatre morts liées au fentanyl depuis le premier janvier. Trois autres morts survenues entre le 15 et le 19 janvier font présentement l'objet d'enquêtes. Au total, depuis l'an dernier, 23 surdoses mortelles ont été comptabilisées au Yukon, une augmentation de 475 % depuis 2019, selon la médecin hygiéniste en chef par intérim, Catherine Elliott.