COVID-19 : légère hausse des hospitalisations

Un patient de plus atteint de la COVID-19 a fait son entrée à l'hôpital dans la région depuis mercredi. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 25 personnes, dont 2 aux soins intensifs, sont réparties dans les unités dédiées à la maladie dans les hôpitaux de Rivière-du-Loup et Rimouski.