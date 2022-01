L’Europe mènera-t-elle le Québec vers un assouplissement des mesures sanitaires?

Après l’Angleterre, la France et l’Ontario, le Québec pourrait-il être le prochain à donner du lest à sa population? Au moment où la cinquième vague semble avoir atteint un pic dans la province, le Québec peut se permettre un allégement graduel des mesures sanitaires, croient des experts.

Vivre avec le virus, ça veut dire prendre des risques. Considérant ce qui se passe ailleurs, cette ouverture serait la bienvenue , pense Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM et spécialiste en virologie.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a annoncé jeudi que les salles à manger des restaurants, les gyms et les bars rouvriront à la fin janvier, mais avec un nombre limité de clients.

Au Royaume-Uni, le premier ministre britannique Boris Johnson, embourbé dans une crise politique, a quant à lui annoncé la levée prochaine de presque toutes les mesures sanitaires. Le président français devrait lui aussi annoncer un plan de déconfinement aujourd'hui.

Selon Benoît Barbeau, la situation sanitaire actuelle au Québec permettrait au premier ministre François Legault d’emboîter le pas à ces gouvernements.

« Dans les prochains jours, le gouvernement devra bouger. » — Une citation de Benoît Barbeau, spécialiste en virologie

La pression est d'ailleurs de plus en plus forte sur le gouvernement du Québec pour alléger les mesures sanitaires. Plusieurs industries, notamment celles de la restauration  (Nouvelle fenêtre) et de la quincaillerie, haussent le ton envers le gouvernement.

Protection à court terme

Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), croit lui aussi que le Québec est en bien meilleure posture qu’il ne l’était au début du mois de décembre.

Au cours des prochains jours, on devrait assister à une baisse significative du nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19, estime le scientifique. Les projections de l’INESSS dévoilées jeudi laissent également entrevoir une diminution des hospitalisations d’ici les deux prochaines semaines.

Puisque les Québécois sont nombreux à avoir reçu une troisième dose ou à avoir été infectés par le variant Omicron, la population est beaucoup mieux protégée contre le virus qu’elle ne l’était avant les Fêtes, souligne Gaston De Serres.

Cette protection n’est pas durable à long terme pour prévenir l’infection, prévient M. De Serres. Selon lui, on ne doit donc pas encore considérer la COVID-19 comme étant un virus endémique, contrairement à ce qu’a affirmé le premier ministre britannique.

La population a hâte, mais je pense que [le variant] Omicron a changé la donne , croit Gaston De Serres, qui invite encore à la prudence.

Vivre avec le virus... et le risque

Benoît Barbeau, lui, croit que 2022 devra être marqué par une transition dans la façon dont les gouvernements affrontent le virus.

« Vivre avec le virus, c’est aussi apprendre à accepter qu’il circule. » — Une citation de Benoît Barbeau, spécialiste en virologie

Même si le taux d’infection risque de fluctuer encore au gré des mesures sanitaires, l’expert croit justement qu’il faut tenter d’avoir de moins en moins recours à un confinement strict. Cela ne veut toutefois pas dire que les mesures sanitaires doivent toutes être levées.

Le port du masque va rester plus que jamais, je ne crois pas qu’il va disparaître , nuance-t-il.

Gaston De Serres avertit quant à lui qu’un relâchement trop hâtif pourrait donner un second souffle au variant Omicron et que le nombre d’hospitalisations pourrait repartir à la hausse.