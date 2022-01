Ontario Power Generation examinera de nouvelles possibilités hydroélectriques dans le Nord

Dans un communiqué, le ministère de l’Énergie de l'Ontario indique que la demande s’inscrit dans le plan provincial visant à mettre en place un réseau électrique propre, abordable et fiable.

La province ajoute que la nouvelle production d’hydroélectricité pourrait répondre aux besoins en électricité croissants à long terme prévus pour la province, avec le potentiel d’avantages économiques pour les communautés locales et autochtones du Nord .

Dans le cadre de l’examen, Ontario Power Generation OPG , en collaboration avec l’Ontario Waterpower Association, mettra à jour les évaluations antérieures du potentiel hydroélectrique dans le Nord de l’Ontario.

La poursuite du développement hydroélectrique pourrait stimuler la création d’emplois dans les communautés autochtones et éloignées, les industries de l’énergie et les communautés, et assurer un avenir plus propre à notre province , affirme le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, Greg Rickford dans un communiqué.

Selon le communiqué, le ministre de l’Énergie, Todd Smith, a demandé à Ontario Power Generation OPG de s’engager auprès des communautés et des organisations autochtones afin de comprendre comment elles pourraient participer aux projets d’avenir.

La centrale hydroélectrique Peter-Sutherland Senior dans le Nord de l'Ontario Photo : Ontario Power Generation

La province dit s’engager à consulter les communautés autochtones et à respecter les accords existants en matière de développement hydroélectrique.

La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) a prévu une augmentation de la demande de capacité électrique en raison de l’électrification accrue, de la fermeture de la centrale nucléaire de Pickering et de la remise à neuf des autres installations nucléaires de l’Ontario .

Selon la province, les centrales hydroélectriques ont fourni environ 24 % de la production d’électricité de l’Ontario en 2020.

Plus d’une douzaine de centrales hydroélectriques sont détenues par des Autochtones.