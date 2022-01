Le Festival du Voyageur de 2022 se tiendra en format hybride

Le Festival du Voyageur a annoncé son format pour 2022 jeudi, dans un communiqué. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le public pourra se rassembler au Parc du Voyageur, situé dans le quartier de Saint-Boniface.

Il offre une panoplie d’activités, dont l’interprétation au Fort Gibraltar, le terrain de jeux, les glissades de toboggan, les randonnées en traîneau de chevaux, les randonnées en raquette, la tire d’érable sucrée et délicieuse, et la musique traditionnelle et contemporaine de la toute nouvelle Boîte à chansons - une roulotte de concerts mobile!

Des concerts en journée et en soirée se dérouleront au Relais du Voyageur, situé au Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Pour les festivaliers à la maison, une sélection de ces spectacles sera également publiée en ligne et accessible sur demande , poursuit le communiqué.

De plus, une nouvelle série de spectacles en soirée gratuits se dérouleront à La Fourche. Les détails sur la programmation sont disponibles sur le site web du Festival du Voyageur  (Nouvelle fenêtre) .

Nos festivaliers ont un grand désir de vivre à nouveau le Festival qui leur manque tant, de danser ensemble et de se retrouver au Parc du Voyageur. On leur doit de ne pas lâcher et de rester optimiste quant à l’offre du Festival 2022 avec plus de 50 spectacles, des activités de plein air et plusieurs façons de célébrer de la maison , indique le directeur général du Festival, Darrel Nadeau.

Le communiqué du Festival précise que l’organisation demeurera attentive aux changements potentiels des restrictions en raison de la pandémie de la COVID-19 .

Les billets pour les activités au Parc du Voyageur et les concerts au Centre culturel franco-manitobain CCFM seront mis en vente au mois de février selon les restrictions permises par la santé publique . Le festival se déroule du 18 au 27 février.

Plus de détails à venir.