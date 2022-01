Le RTC intègre Communauto à un nouveau forfait

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) s’associe avec Communauto et offrira un laissez-passer double donnant accès aux autobus et au service d’autopartage.

Disponible pour le mois de février, le laissez-passer vendu 99 $ permettra aux usagers d’utiliser les autobus du RTC à volonté et de faire 10 courses dans un véhicule Communauto dans le même mois.

Les courses à voiture font partie du plan FLEX de Communauto et seront facturées 40 cents la minute, 12 $ l’heure ou 50 $ pour la journée.

Le vice-président de Communauto, Marco Viviani, indique qu’il s’agit de la première offre au Canada qui intègre à la fois le transport en commun et l’autopartage. Ce nouveau forfait novateur est un pas important vers une offre de mobilité alternative plus attrayante, flexible et durable pour les citoyens de Québec.

Le laissez-passer est disponible dès maintenant sur l’application RTC Nomade temps réel.