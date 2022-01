COVID-19 : deux nouveaux décès en Outaouais et à Ottawa

L’Outaouais et Ottawa recensent respectivement deux nouveaux décès liés à la COVID-19 chacun, jeudi.

Au total, 245 morts sont attribués aux conséquences du coronavirus en Outaouais.

La région compte actuellement 125 personnes hospitalisées en lien avec la pandémie, soit 10 de moins que mercredi. Six personnes se trouvent toujours aux soins intensifs.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l’Outaouais enregistre 231 nouvelles infections, jeudi. Depuis le début de la pandémie, 31 686 personnes ont été contaminées par la COVID-19, selon les données recensées par l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Actuellement, 1710 cas sont actifs dans la région.

À l’échelle de la province, Québec compte 14 patients hospitalisés de moins, mais également 98 décès de plus.

84 hospitalisations à Ottawa

Du côté d’Ottawa, 84 hospitalisations sont rapportées jeudi, dont huit personnes se trouvent aux soins intensifs pour une infection active à la COVID-19, selon les données de Santé publique Ottawa (SPO). Une personne dans la vingtaine fait partie de ces huit patients plus gravement touchés.

Deux résidents d’Ottawa dans la soixantaine sont décédés en lien avec le coronavirus et s’ajoutent au bilan de la pandémie, qui s’établit désormais à 652 morts, depuis février 2020.

Santé publique Ottawa SPO recense 332 nouveaux cas de COVID-19 et actuellement 3877 cas actifs sur son territoire.

Quelque 159 éclosions sont rapportées à Ottawa, dont 68 dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

L’Ontario, qui a annoncé son plan de levée progressive des restrictions sanitaires, jeudi, compte 4061 hospitalisations, en baisse de 71 depuis la veille, et 75 morts de plus, jeudi. La province indique toutefois que certains de ces décès remontent aux trois dernières semaines.

Retour des cliniques de vaccination après l’école, fermeture du Centre EY

Par ailleurs, Santé publique Ottawa SPO indique, dans un communiqué diffusé jeudi, que l’activité de ses cliniques de vaccination contre la COVID-19 après l’école va reprendre pour les enfants de 5 à 11 ans et leurs familles. Les personnes vivant dans les communautés environnantes qui ont encore besoin d’une première ou d’une deuxième dose ou encore d’une dose de rappel sont également les bienvenues, précise Santé publique Ottawa SPO .

Au total, 49 cliniques parascolaires seront ouvertes selon un horaire rotatif, au cours des prochaines semaines.

À partir de vendredi, celles-ci reprendront d’abord dans les quartiers où il y a plus d’obstacles à la vaccination ou dont le taux de vaccination est plus faible. Un calendrier est disponible sur le site Web de Santé publique Ottawa SPO  (Nouvelle fenêtre) et sera mis à jour régulièrement avec des cliniques supplémentaires.

En revanche, la clinique communautaire du Centre EY cessera ses activités après une dernière journée de fonctionnement samedi 22 janvier.

Tous les rendez-vous prévus jusqu’au 22 janvier inclus seront acceptés et aucun rendez-vous ne sera annulé , assure Santé publique Ottawa SPO .

Les personnes qui avaient un rendez-vous après cette date devraient être contactées par les autorités de santé publique pour se voir proposer un rendez-vous dans une clinique de vaccination proche, précise-t-on.