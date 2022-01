« On ne peut pas se permettre d’assouplir davantage », estime François Legault

On ne peut pas se permettre d'assouplir davantage , a-t-il déclaré en conférence de presse jeudi après-midi, à Montréal, et ce, malgré la légère baisse des hospitalisations annoncée plus tôt dans la journée.

François Legault était pour l'occasion accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Le premier ministre – qui a annoncé la semaine dernière la levée du couvre-feu et la réouverture des commerces le dimanche, notamment – n'a pas donné le feu vert à davantage d'assouplissements, jeudi, malgré le fait qu'il subit ces jours-ci beaucoup de pression actuellement pour enlever les consignes .

Citant la santé publique, M. Legault a expliqué que le risque de faire grimper à nouveau les hospitalisations serait trop grand.

« Je préfère, avant d'annoncer les assouplissements, être certain qu'on peut se le permettre, et qu'on est capables, aussi, d'avoir assez de personnel dans nos hôpitaux. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le gouvernement du Québec a rapporté une légère baisse des hospitalisations jeudi matin, une première en plus d'un mois, mais déploré 98 décès de plus dus à la COVID-19.

La province compte un total de 3411 patients alités par la COVID-19, soit 14 de moins que la veille. De ce nombre, 285 se trouvent aux soins intensifs, un bilan stable par rapport à la veille.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans ses dernières projections, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit une légère baisse des hospitalisations dans les prochaines semaines.

Mais ces projections ont une grande marge d'erreur , a souligné le premier ministre jeudi, ajoutant que la situation restait difficile , le Québec étant au pire de la pandémie . Il a notamment rappelé que le réseau de la santé devait toujours composer avec l'absence de 12 000 travailleurs.

En Ontario, le gouvernement Ford a pourtant annoncé jeudi la réouverture des bars, des gyms et des restaurants, alors qu'au Québec, des restaurateurs et propriétaires de bars au Québec s'impatientent et réclament une réouverture  (Nouvelle fenêtre) rapide de leurs établissements.

À l'heure actuelle, 35 % des Québécois ont reçu leur troisième dose de vaccin anti-COVID – un taux qui atteint 70 % chez les 60 ans et plus, a souligné François Legault en conférence de presse.

Il est encore trop tôt, cependant, pour exiger des Québécois un passeport vaccinal prouvant qu'ils ont bel et bien reçu leur dose de rappel, ont convenu jeudi le premier ministre et son directeur national de santé publique par intérim.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, M. Legault a réagi au rapport publié mercredi par la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay  (Nouvelle fenêtre) , en affirmant avoir demandé au ministre Dubé de préparer un plan de refondation du réseau. Un plan complet sera présenté bientôt , a-t-il.

Plus de détails suivront.