Le froid extrême de retour dans la région de jeudi soir à vendredi matin

Le froid extrême va faire son retour en Outaouais, dans l’est ontarien et à Ottawa.

Environnement Canada a émis un nouvel avertissement de froid extrême. Celui concerne Gatineau et l’ensemble de l’Outaouais, Merrickville-Wolford-Kemptville, Brockville-Prescott, Cornwall-Morrisburg, Prescott et Russell, Smiths Falls-Perth-comté de Lanark Est et la Ville d'Ottawa, ainsi que Renfrew-Arnprior-Calabogie qui était déjà visé par un tel avertissement.

Des températures minimales de - 26 à - 31 degrés Celsius sont attendues jeudi soir, dans la nuit et vendredi matin, avec un refroidissement éolien prévu de près de - 35.

Environnement Canada rappelle que le froid extrême affecte tout le monde.

Il est donc conseillé de bien se couvrir, car des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien.

Changements de coloration des doigts et des orteils, douleurs, engourdissements, picotements ou enflures sont à surveiller et en cas d’apparition, il est important de rentrer se réchauffer.