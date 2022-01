400 universitaires s’opposent à une aide fédérale au stockage de carbone

Dans une lettre, des centaines de scientifiques et membres d’universités canadiennes demandent au gouvernement fédéral d’abandonner l’idée d’un crédit d’impôt pour les projets de capture et de stockage du carbone.

Ce crédit d’impôt, fortement demandé par l’industrie pétrolière et gazière et par le gouvernement albertain, était une proposition du budget déposé en 2021. Après une période de consultations, Ottawa entend le mettre en place cette année.

Une subvention aux énergies fossiles, selon les signataires

Les quelque 400 signataires de la lettre le considèrent cependant comme une subvention importante pour les combustibles fossiles , alors que le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre fin à de telles subventions.

Malgré des décennies de recherche, le [captage, l’utilisation et le stockage du carbone] n'est ni économiquement viable ni éprouvé à grande échelle, avec un bilan peu reluisant et un potentiel limité de réduction significative et rentable des émissions , écrivent-ils dans cette lettre adressée la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et aux ministres des Ressources Naturelles, Jonathan Wilkinson, et de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Les signataires s’inquiètent du coût de ces technologies, évaluées à plusieurs millions de dollars, qui siphonnera, selon eux, le budget fédéral pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D’autres solutions comme l’électrification et les énergies renouvelables sont plus prometteuses, écrivent-ils.

Les 400 universitaires font également valoir qu’aider les pétrolières à injecter du carbone dans le sol incitera ces entreprises à augmenter leur production. En outre, expliquent-ils, la séquestration du carbone dans l'industrie pétrolière ne concerne que les émissions issues de la production des combustibles fossiles. Elle ne réduit pas celles liées à la consommation qui constituent 80 % des émissions du pétrole et du gaz , poursuivent-ils dans cette lettre.

L'Alberta sur la ligne de départ

Si le gouvernement fédéral poursuit son projet de crédit d’impôt, les signataires lui demandent de le rendre disponible aux secteurs pour lesquels les solutions de décarbonisation sont limitées. Cela exclurait le secteur pétrolier et gazier.

De nombreuses pétrolières comptent sur la captation et le stockage du carbone pour atteindre leurs objectifs de carboneutralité d’ici 2050. C’est la proposition centrale de l’Alliance des joueurs majeurs dans les sables bitumineux.

Le gouvernement albertain appuie ces initiatives et travaille déjà à l’établissement d’un réseau de centres d’injection du CO2 dans la province. Plusieurs millions de dollars  (Nouvelle fenêtre) ont été dédiés à la préparation de ces projets dans l’attente du soutien fédéral.