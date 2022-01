COVID-19 : 14 patients hospitalisés de moins, mais 98 décès de plus au Québec

Le gouvernement du Québec rapporte une légère baisse des hospitalisations jeudi, une première en plus d'un mois dans la province, mais déplore 98 décès de plus dus à la COVID-19.

La province compte un total de 3411 patients infectés par la COVID-19, soit 14 de moins que la veille.

Il faut remonter à la mi-décembre pour noter une baisse des patients COVID-19 au Québec. Du 15 au 16 décembre, les hospitalisations totales avaient diminué de 4. Excepté pour cette date, elles sont en hausse depuis le début du mois de décembre.

Parmi les 3411 patients COVID-19 actuellement hospitalisés, 285 se trouvent aux soins intensifs, soit un nombre stable par rapport à la veille. Québec évalue à 85 % le taux de patients aux soins intensifs qui ont été admis principalement en raison de la COVID. En ce qui concerne l'ensemble des hospitalisations, ce taux tombe à 50 %.

Avec 98 décès supplémentaires, Québec porte son bilan à 12 639 morts depuis le début de la pandémie. Il faut remonter au 5 avril 2021 pour voir un nombre plus élevé (100) de décès rapportés en 24 heures.

Depuis le 1er janvier, ce sont 917 décès qui se sont ajoutés, dont 528 au cours des 7 derniers jours seulement, ce qui porte le nombre de décès quotidien depuis une semaine à 75 par jour. En comparaison, en décembre dernier, on comptait en moyenne moins de 5 décès par jour.

Quant aux nouveaux cas, on en compte 6528 jeudi. Rappelons cependant qu'il s'agit de cas déclarés par tests PCR et que ceux-ci sont désormais réservés au personnel de la santé et aux populations vulnérables, ce qui offre un portrait incomplet de la propagation.

Quoiqu'il en soit, le taux de positivité est en légère diminution, à 12 %. Sur 7 jours, on l'évalue en moyenne à 16 %, ce qui demeure élevé, malgré la baisse, étant donné qu'un taux supérieur à 5 % signifie que la propagation du virus n'est pas contrôlée.

La province compte présentement 1632 éclosions actives. Précisons toutefois que depuis le 7 janvier, la saisie des éclosions touchant d’autres milieux que ceux liés à la santé, par exemple des écoles, des milieux de garde ou des entreprises, est facultative et laissée à la discrétion des directions de santé publique. Donc encore là, le portrait demeure incomplet.

Sur le front de la vaccination, Québec rapporte que 110 351 doses supplémentaires ont été administrées, soit 104 205 dans les dernières 24 heures et 6146 avant le 19 janvier, pour un total de 16 801 574 doses administrées depuis le début de la campagne.

À l'heure actuelle, 36 % de la population admissible a reçu sa troisième dose de vaccin et Québec évalue à 82 % le taux de la population âgée de 5 ans et plus qui a reçu ses deux doses.