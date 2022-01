Réouverture des bars et restaurants en Ontario: fébrilité chez les restaurateurs

Les centres d'entraînement, les bars, les cinémas et les salles à manger des restaurants, notamment, pourront rouvrir le 31 janvier, mais le nombre de clients sera limité de moitié.

Le premier ministre ontarien Doug Ford annonce la levée de ces restrictions, en compagnie de sa ministre de la Santé, Christine Elliott, et du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

C’est une excellente nouvelle pour Gabrielle Boudin, directrice des opérations au restaurant North and Navy, à Ottawa.

Elle affirme que les clients pourront sans crainte fréquenter de nouveau les lieux. Les mesures de prévention sont en place: Les tables sont tellement espacées, ça donne beaucoup de place aux gens, j’imagine qu’on va aussi vérifier le passeport vaccinal . Elle ajoute que ce sera aussi sécuritaire pour les employés, qui portent toujours le masque.

Le restaurant a pu traverser la pandémie jusqu’ici grâce à la vente de mets à emporter.

Il est cependant clair que l’accueil de clients dans les salles à manger des restaurants pourra générer des revenus plus importants pour ces commerces fortement fragilisés depuis deux ans. Mais surtout, cette annonce marquera finalement un certain retour à la normalité, ce qui enthousiasme Gabrielle Boudin. La clientèle sera sûrement au rendez-vous, ajoute-t-elle.

« Quand on avait fermé et qu’on a rouvert après une quarantaine, nos places se sont remplies en une semaine. » — Une citation de Gabrielle Boudin, directrice des opérations au restaurant North and Navy

On a besoin de revoir les gens au travail

Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence à Ottawa, lance un cri du coeur. On a besoin de revoir les gens au travail, et les clients aussi, parce qu’on est vraiment en panne. Il est temps que ça se remette en route.

L’homme d’affaires ajoute qu’en dehors des fins de semaine, il n’y a à peu près d’activité dans le Marché By, où son commerce a pignon sur rue. C’est un temps mort , dit-il, c’est comme si on avait eu une bombe nucléaire tombée ici .

« Il y a une souffrance énorme chez les petites entreprises. Ce sont elles qui souffrent le plus. » — Une citation de Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Le restaurateur poursuit en affirmant que l’impact de la pandémie est de plus en plus grave sur les petites entreprises. On voit de plus en plus qu’il y a des restaurants qui ne rouvriront plus jamais, parce qu’ils sont incapables de supporter ça.

Il souhaiterait une aide gouvernementale mieux adaptée aux besoins des restaurateurs et des petits commerçants.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Stéphane Leclerc