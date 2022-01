Entrée libre : écouter Beethoven en ligne, danser au musée

ENTRÉE LIBRE / L'année 2022 est encore jeune, mais déjà une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

La 5e Symphonie de Beethoven en webdiffusion

Le violoncelliste Matt Haimovitz interprète le «Concerto pour violoncelle» de Schumann. Photo : Steph Mackinnon

La 5e Symphonie de Beethoven est, avec son intensité et sa grande beauté, un chef-d'œuvre éternel. Le printemps dernier, l'Orchestre symphonique de Québec interprétait cette célèbre symphonie, dite du Destin, sous la direction du maestro Simon Rivard. La captation de ce concert est disponible gratuitement, jusqu'au 2 février.

Le programme du concert comprend également le magnifique Concerto pour violoncelle de Schumann, interprété par le violoncelliste d'origine israélienne, Matt Haimovitz.

Ajoutons que c'est l'énergique Ouverture carnaval de Dvořák qui ouvre le concert. Les liens d'écoute sont disponibles sur la page de l'Orchestre symphonique de Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Valérie Cloutier

La nuit de la lecture

Francine Ruel et David Goudreault sont porte-parole de la 4e «Nuit de la lecture» québécoise. Photo : UNEQ

La 4e Nuit de la lecture se tient ce samedi. Dès 18 h, 25 duos d’écrivains du Québec se relaieront pour des lectures en direct par Zoom. D’autres activités virtuelles sont aussi prévues à l’horaire, organisées par des bibliothèques et librairies de la province. Treize mille lecteurs nocturnes avaient virtuellement assisté à l'événement, l’an dernier. David Goudreault et Francine Ruel sont les porte-parole de l'événement.

Plus de détails et programmation complète sur www.nuitlecture.ca (Nouvelle fenêtre)

Tanya Beaumont

Crash nouvel album de Les Louanges

Les Louanges Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

C'était un album attendu, il va sans dire, après le succès fulgurant qu'a connu La nuit est une panthère, paru en 2018. Vincent Roberge nous offre ici 15 pièces inspirées des trois dernières années, où il est question d'amour, d'amitié et de succès. L'auteur-compositeur-interprète, originaire de Lévis, se considère avant tout comme un compositeur. Ses influences multiples nous plongent à nouveau dans un univers singulier, où flirtent le jazz, le R&B et la pop. Quelques surprises nous attendent au détour, dont un hommage à Gaston Miron et son duo improbable avec Corneille.

Patricia Tadros

Une nouvelle exposition au Musée de la civilisation

Le créateur Vincent Morisset montre le fonctionnement de la technologie qui permet de détecter les mouvements. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les mouvements du corps humain se conjuguent à l’intelligence artificielle dans la nouvelle installation Vast Body. Mouvements infinis, au Musée de la civilisation. Élaborée par les artistes Caroline Robert et Vincent Morisset, l’exposition interactive invite les visiteurs à danser en duo avec des danseurs professionnels et non professionnels, à travers des projections qui détectent les mouvements du haut du corps.

Sur place, le processus créatif du projet est aussi documenté grâce à des vidéos et des textes explicatifs. C’est d’ailleurs la première fois que l’exposition est présentée dans un contexte muséal, ce qui permet de donner tout l’espace nécessaire aux projections géantes.

Vast Body. Mouvements infinis, au Musée de la civilisation, jusqu’en février 2023

La réservation des billets recommandée.

Alicia Rochevrier

Banff dans votre salon

Le Festival du film de montagne de Banff est présenté en ligne jusqu'au 19 février. Photo : Christian Pondella

Le Festival du film de montagne de Banff vous propose de voyager pendant un mois pour le prix d’un repas sur le pouce à l’aéroport. Depuis jeudi, les cinéphiles amateurs de plein air et de sensations fortes peuvent visionner 18 films dans le confort de leur foyer. La programmation 2022 nous fait découvrir entre autres la Turquie, le Népal et la Suisse, mais aussi un spectaculaire cap rocheux à Val-David et une carrière glacée à Thetford.

En ligne jusqu’au 19 février

Billets disponibles au BanffQuebec.ca  (Nouvelle fenêtre)