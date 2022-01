Aide provinciale aux travailleurs autonomes : un effort « qui ne va pas assez loin »

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est se dit déçue de l’annonce du gouvernement de Blaine Higgs quant à la subvention de 2000 $ offerte aux travailleurs autonomes, mercredi.

Selon le secrétaire de la Chambre de commerce, Gilles Cormier, le gouvernement n’en fait pas assez, et surtout, a décidé d’exclure un bon nombre de travailleurs en établissant des critères d’admissibilité à l’aide financière trop sévères.

On s’aperçoit que beaucoup de gens n’entrent pas dans les critères, surtout dans notre coin de Cap-Pelé, Beaubassin, la région de Shediac, on est plutôt une région rurale , dit-il.

Pour obtenir la subvention unique non remboursable de 2000 $, les travailleurs doivent, entre autres, avoir un revenu annuel brut de 30 000 $ et plus.

C’est là le coeur du problème, selon Gilles Cormier. Il affirme que le salaire de plusieurs travailleurs autonomes de sa région ne s’élève pas à ce montant.

Nathalie Legresley est propriétaire d'un salon de soins au laser de Tracadie et affirme que plusieurs de ses collègues du milieu n'auront pas droit à cette subvention provinciale, car leur revenu annuel brut est plus bas que 30 000 $. Photo : Radio-Canada

Un problème qui est aussi soulevé par Nathalie Legresley, une propriétaire d’un salon de traitements au laser à Tracadie. Elle souligne qu’un bon nombre de travailleurs ne sont pas admissibles à cette subvention.

Je vais te dire que si je parle pour moi c’est bon, mais si je parle pour les gens dans mon secteur en général, c’est pas une bonne nouvelle, parce qu’eux ne font pas 30 000 $ et plus par année, c’est ça le problème.

Gilles Cormier se questionne à savoir pourquoi le gouvernement a choisi d’exclure une partie de la population, plus vulnérable financièrement, du programme de subvention.

Si on va offrir de l’aide, il faut s'assurer que l’aide est pour tous les gens. Malheureusement, encore une fois, il paraît que c’est les plus pauvres qui en souffrent, et l’aide devrait venir en premier pour les personnes dans le besoin , lance-t-il.

« On est content de l’effort, mais on pense que l’effort ne va pas assez loin. » — Une citation de Gilles Cormier, secrétaire de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est

Gilles Cormier affirme que la Chambre de commerce appuiera ses membres et continuera de faire pression auprès du gouvernement dans ce dossier. Il espère que le gouvernement reverra ses critères d’admissibilité à la subvention.

Comme rapporté plus tôt cette semaine, certains travailleurs autonomes dans la province ont choisi de défier les règles et de ne pas fermer leur entreprise.

À cela, la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est affirme qu’elle n’encourage pas ce genre d’action. Gilles Cormier affirme cependant comprendre le désespoir des gens .

C’est bien facile de dire qu’on fait tous notre part quand on peut mettre du manger dans le frigo et qu’on peut payer nos factures, mais quand on ne peut pas….. Je prends toujours l’exemple de la famille monoparentale. [...] On n’encourage pas ce genre d’actions, mais on comprend d'où ça vient , dit Gilles Cormier.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue et de l’émission La matinale