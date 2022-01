Des travailleuses du sexe contre le retrait de permis d’escortes et de massages

Un rapport présenté mercredi devant le comité exécutif recommande à la Ville d'abroger les permis accordés aux commerces destinés aux adultes, notamment les agences d'escorte et les praticiens de massage.

À l'heure actuelle, 31 permis ont été accordés à différentes entreprises à Winnipeg, ce qui rapporte 23 058 $ par an. Si le conseil municipal adoptait le rapport, Winnipeg ne recevrait plus d'argent provenant des droits de permis.

Ces entreprises mènent à d'horribles abus envers les femmes et les filles , a expliqué Joy Smith au comité. Cette défenseure de longue date de victimes du trafic d’êtres humains a qualifié le rapport de changement de cap .

« Il est temps de prendre position et de dire qu’à Winnipeg, nous ne permettrons pas que nos enfants soient victimisés, achetés et vendus. » — Une citation de Joy Smith, défenseure de victimes du trafic d'êtres humains

L’inquiétude des travailleuses du sexe

Le rapport recommande d'abroger les permis mais ne mentionne pas la fermeture des entreprises. Mais certaines personnes qui ont fait le choix de travailler dans l'industrie du sexe affirment que le retrait de permis est une pente glissante qui pousse les travailleuses du sexe à se réfugier dans la clandestinité, dans des situations plus dangereuses.

Nous sommes simplement inquiets pour notre sécurité s’il n’y a plus de surveillance , partage une travailleuse du sexe de Winnipeg âgée de 30 ans, connue sous le pseudonyme d'Emma. Elle est membre de la Coalition d'action des travailleurs du sexe de Winnipeg.

Retirer les permis, finalement c’est fermer un environnement de travail sécuritaire. C’est vraiment effrayant et je ne suis pas sûr de la direction que cela va prendre, mais nous avons vu cela ailleurs… cela n'aide personne.

À écouter : Abolition des permis aux salons de massages et agences d'escortes de Winnipeg

Emma pense qu’un nombre insuffisant de travailleuses du sexe ont été consultées lors de l'élaboration du rapport. Elle espère que les conseillers municipaux pourront faire la différence entre ceux qui choisissent de travailler dans ce milieu et ceux qui sont exploités.

« Les travailleuses du sexe sont des adultes consentantes. Ce travail doit être consensuel, autrement c'est de l'exploitation par le trafic. » — Une citation de Emma (pseudonyme), travailleuse du sexe à Winnipeg

Ces deux choses doivent rester très distinctes. Nous voulons fonctionner comme les entreprises ordinaires.

Kate Sinclaire, une réalisatrice de films pour adultes à Winnipeg, se fait l'écho des préoccupations d'Emma.

Kate Sinclaire souhaite que le comité exécutif axe ses politiques sur la réduction des risques pour les travailleurs du sexe. Photo : Gracieuseté de Kate Sinclaire

La prohibition ne rend pas le travail du sexe plus sûr et ne le fait pas disparaître , a déclaré Mme Sinclaire au comité. Elle a affirmé que les conseillers doivent tenir compte de la réduction des dommages pour les travailleuses du sexe dans leurs politiques.

Protéger les femmes

La défenseure de victimes du trafic d'êtres humains, Diane Redsky, se réjouit de la tenue du vote.

Mme Redsky, également directrice générale du centre Ma Mawi Wi Chi Itata, dit que la suppression de permis pour ces entreprises contribuera à protéger les femmes et les filles autochtones, qui risquent davantage d'être blessées ou exploitées.

Ces lieux sont des endroits où elles sont agressées sexuellement et où elles sont exploitées sexuellement et financièrement. C'est la réalité que nous voyons en tant que personnes qui travaillent sur cette question depuis maintenant plus de 20 ans.

Mercredi, Joy Smith (à gauche) et Diane Redsky se sont donné une accolade lorsque le comité exécutif a voté pour transmettre le rapport au conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Selon Diane Redsky, on ne peut pas séparer le travail du sexe de l'exploitation lorsqu’on cherche à mettre fin au trafic d’êtres humains.

Toute forme de légitimation de l'industrie du sexe se traduira par une exploitation sexuelle accrue des personnes vulnérables , explique Mme Redsky.

Elle fonctionne selon les principes commerciaux habituels. Il faut une offre parce que la demande est là pour les femmes et les filles exploitées sexuellement. En fait, il existe un marché pour les femmes et les filles autochtones très vulnérables qui sont victimes de cette exploitation.

« Nous devons vraiment faire front commun en tant que citoyens de Winnipeg pour dire que les femmes et les filles ne sont pas à vendre dans notre ville. » — Une citation de Diane Redsky, défenseure de victimes du trafic d'êtres humains

Le comité exécutif a approuvé à l'unanimité quatre des cinq recommandations du rapport. L'exception était une recommandation visant à créer un partenariat entre le Centre national d'éducation sur le trafic d'êtres humains et l'industrie du taxi.

Certains conseillers ont déclaré que cette recommandation était trop étroite et qu'il était possible d'en faire plus sur cette question. Le comité a voté à 4 contre 3 contre cette recommendation. Le rapport sera soumis au conseil municipal la semaine prochaine.

Avec les informations de Sam Samson