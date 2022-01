Péribonka : le déménagement du Musée Louis-Hémon toujours sur la glace

Le projet du Chantier touristique Péribonka est toujours sur la glace même si Québec a donné son feu vert il y a 20 mois.

Depuis, la municipalité a fait construire une caserne de pompiers et un bâtiment devant abriter l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale et les organismes locaux. La maison Samuel-Bédard a aussi été déménagée sur un nouvel emplacement.

La nouvelle caserne de Péribonka a été inauguré à l'été 2021. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Malgré ces gestes concrets, la pièce maîtresse de ce vaste chantier se fait toujours attendre, soit le déménagement du Musée Louis-Hémon. Le président du conseil d’administration du Musée, Richard Hébert, en a plus qu’assez.

« J'en ai plein ma claque d'attendre. Pour la population, c'est ce qui va relancer le village de Péribonka pour les 25, 30, 40 prochaines années. » — Une citation de Richard Hébert, président du c.a., Musée Louis-Hémon

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, explique que le projet de déménagement du musée chemine. Elle rappelle que l'église qui doit accueillir les collections a été désacralisée et que la maison Samuel-Bédard a été rapatriée dans le village.

L'église de Péribonka doit accueillir les collections du Musée Louis-Hémon. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les collections du Musée n'ont toujours pas fait leur apparition entre les murs de l'église du village. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Or, Québec affirme que le projet est désormais bloqué en raison d'un dépassement de coûts liés à la pandémie évalué à plus d'un million de dollars.

La mairesse Guylaine Proulx est consternée. Elle affirme qu’elle n’avait jamais entendu parler de ce dépassement de coût important avant que Radio-Canada ne lui apprenne. Je trouve ça inacceptable , indique-t-elle en entrevue.

Manque de transparence

Les promoteurs dénoncent maintenant un manque de transparence du ministère de la Culture et des Communications et de sa ministre Nathalie Roy.

Mme Roy, on ne sait pas si le projet est sur son bureau, ni quand, comment, dans quelle époque et dans quelle galaxie elle va l'accepter cette histoire-là , dénonce Richard Hébert.

Québec avait déjà promis d'investir 2,5 millions de dollars dans ce projet.

« On ne reculera pas. Ce qu'on fait présentement, c'est d'aller voir si on est capable d'aller chercher un peu plus pour soutenir encore plus la population et le milieu. » — Une citation de Nancy Guillemette, députée de Roberval

Les citoyens s'impatientent devant la longueur des démarches et les retards.

Ça va faire virer l’économie, les touristes, le camping, la marina, et les chalets , rappelle Régine Martel, qui mise beaucoup sur ce projet pour développer la municipalité.

Le plan prévoit le déménagement du Musée Louis-Hémon au cœur du village de Péribonka. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Cette verrière, adjacente à l'église, a été construite en prévision du déménagement du Musée Louis-Hémon. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’ex-maire et ex-député Denis Trottier est aussi irrité par ce qu’il observe.

Ce qui me choque, c’est que quand c’est le temps de donner de l’argent pour la culture dans de grandes villes comme Québec ou Montréal, on trouve toujours de l’argent. Quand c’est un petit village, on dirait qu’on n'est pas sûr. Pourtant, on le voit, il y a un retour vers les régions. C’est le temps justement d’appuyer ça , indique-t-il.

Nancy Guillemette tente de se faire rassurante et avance que cette saga devrait connaître son dénouement d’ici quelques semaines.

D'après le reportage de Mélissa Paradis