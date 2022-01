Mount Cashel : la basilique-cathédrale de Saint-Jean à vendre pour payer les victimes

L'archidiocèse veut aussi accaparer les revenus d'une loterie Chasse à l'as pour aider à payer la facture, qui pourrait s'élever à 50 millions de dollars.

C’est ce que révèlent des documents déposés en Cour suprême provinciale un mois après que la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Jean a demandé une protection contre ses créanciers.

La basilique de Saint-Jean est la deuxième plus grande église catholique au Canada, après l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal.

En vertu d’une décision historique de la Cour d’appel provinciale, l’archidiocèse doit déjà 2,4 millions de dollars en dédommagements à quatre victimes d’agressions commises à l’orphelinat Mount Cashel dans les années 1940, 50 et 60.

Mais plus de 100 autres hommes ayant subi des abus veulent aussi être indemnisés par l’Église. L’archidiocèse croit que ces victimes pourraient représenter quelque 50 millions de dollars en dédommagements supplémentaires.

Un affidavit de l’archevêque Peter Hundt indique que l’archidiocèse a été confronté à des défis juridiques importants et coûteux liés à des plaintes pour abus sexuels et au refus de certains assureurs de répondre à ces plaintes . Il note aussi que les revenus de l’archidiocèse ont plombé en raison de la pandémie et de la diminution progressive du nombre de paroissiens.

373 propriétés au total

Le rapport du syndic de la faillite de l’archidiocèse, dont Radio-Canada a obtenu copie, détaille le plan préliminaire pour vendre les actifs de 34 paroisses dans l’est de Terre-Neuve. L’archidiocèse possède environ 370 propriétés. Sur la liste : des églises, des monastères et des salles paroissiales, mais aussi plusieurs maisons et une trentaine d’écoles.

Cependant, selon le rapport, la vente des propriétés dans la région de Saint-Jean permettrait à l’église de récupérer le plus d’argent le plus rapidement possible. Le rapport énumère 19 propriétés cibles, y compris la basilique cathédrale, dont la vente devrait être priorisée.

Il suggère de lancer un appel d’offres pour vendre les propriétés, un processus qui serait plus rapide et éviterait l’obligation de déterminer la valeur des bâtiments historiques et de rendre ces prix publics.

L’archidiocèse a déjà mis plusieurs bâtiments et parcelles de terre sur le marché. Jeudi, ses avocats demanderont à la Cour de donner le feu vert à la vente d’un monastère sur la rue Merrymetting à Saint-Jean.

L'archidiocèse veut utiliser l'argent d'une loterie Chasse à l'as

L’archidiocèse veut aussi dédommager les victimes d’agressions en utilisant plusieurs millions de dollars amassés par une paroisse grâce à une loterie Chasse à l'as. En 2017, la paroisse St Kevin, à Saint-Jean, a récolté presque 6 millions grâce à l’événement. Des milliers de personnes y ont participé pendant des semaines.

Jeudi, un juge de la Cour suprême décidera si l’archidiocèse peut utiliser ces fonds pour dédommager les victimes.

La paroisse St Kevin estime que respecter les conditions de la licence de loterie qu’elle avait obtenu en 2017. Ce document précise comment l’argent amassé peut être utilisé. Mais le syndic de faillite de l'archidiocèse croit que l’argent appartient à l’archidiocèse et devrait être donné aux créanciers.

L’archidiocèse indique, dans les documents, que les paroissiens pourraient mettre en commun leur argent s’ils décident d’acheter leur église locale.

Avec des informations de Rob Antle