94 % des employés de la Ville de Regina sont pleinement vaccinés

La Ville a mis en place une politique de vaccination obligatoire au mois de septembre.

Depuis le 1er octobre, les employés qui n’étaient pas vaccinés ou qui ne voulaient pas dévoiler leur statut vaccinal devaient se soumettre à des tests de dépistage hebdomadaires. Les tests étaient alors offerts gratuitement à des centres de dépistage municipaux.

Ces centres de dépistage ont fermé le 15 novembre et les employés non vaccinés devaient alors se procurer des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR hebdomadaires en dehors des heures de travail et à leurs frais.

« Le 1er octobre, 403 employés ont choisi de ne pas dévoiler leur statut vaccinal ou n’étaient pas vaccinés. Le 16 novembre, il en restait 162, et en date du 7 janvier, 114 employés présentaient les résultats de tests hebdomadaires. » — Une citation de Extrait de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de Regina du 19 janvier

Selon la mairesse de Regina, Sandra Masters, les employés qui ont cessé de se soumettre aux tests de dépistage sont tout simplement allés se faire vacciner.

La Ville confirme qu’aucun employé n’a été renvoyé en raison de sa politique de vaccination obligatoire. Cependant, le nombre de personnes qui ont démissionné à cause de la politique n’est pas disponible.