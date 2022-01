Baisse des demandes d’admission à l’Université de l’Ontario français

Il s'agit d'une baisse de plus de 26 % par rapport à janvier 2021, révèlent les dernières données du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario.

Ces chiffres n'incluent pas les demandes d'inscriptions des étudiants étrangers qui forment actuellement la majorité des quelque 150 étudiants de l'Université de l’Ontario français UOF .

Pourquoi une baisse du nombre de demande d'inscriptions pour l'an prochain? L' Université de l’Ontario français UOF envisage-t-elle de changer ses programmes?

L'institution n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada, nous faisant plutôt parvenir un communiqué. Le nombre à peu près stable des demandes confirme l’intention de l’UOF de bâtir une tradition universitaire basée sur des efforts de longue haleine de recrutement et l’élargissement de son offre de programme , peut-on y lire.

L'université torontoise ajoute ceci : Les demandes d’admission enregistrées à ce jour auprès du OUAC démontrent qu’un plus grand nombre d’élèves de l’Ontario ont choisi l’UOF pour leur premier choix d’université en 2022 comparativement à pareille échéance en 2021.

Par ailleurs, selon l'Université de l’Ontario français UOF , le nombre de demandes d'admission d'étudiants étrangers est plus élevé qu'à pareille date l'an dernier.

De leur côté, les universités d'Ottawa (+13,6 %), de Toronto (+6,3 %), York (+12,9 %) et Ryerson (+4 %), notamment, ont enregistré une hausse des demandes d'inscription des élèves ontariens du secondaire par rapport à janvier 2021.

L'Université Laurentienne de Sudbury fait face à une baisse de 43,5 % des demandes d'inscription pour septembre prochain.

Selon le Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario, il y a eu 2791 demandes d'élèves ontariens du secondaire comparativement à 4942 à ce point-ci en 2021.

L'établissement, en pleine crise financière, s'est placé sous la protection de ses créanciers en février 2021 et a entamé un processus de restructuration supervisé par les tribunaux.

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le recteur de l'Université Laurentienne, Robert Haché, indique que la baisse des demandes d'admission est décevante mais pas inattendue, compte tenu des incertitudes entourant le processus de restructuration .

« Nous sommes convaincus que le travail acharné et nécessaire que nous accomplissons aujourd'hui ouvrira la voie à une Laurentienne plus résiliente, financièrement viable et davantage réceptive aux besoins de nos étudiants et de notre communauté. »