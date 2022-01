Pas de BAPE pour le projet de porcheries à Saint-Adelphe

Le processus d’examen sur les impacts environnementaux est automatiquement enclenché pour un tel projet lorsque le nombre d’animaux est de 4000 têtes ou plus dans un même bâtiment.

Or, Avantis et Olymel, qui sont derrière le projet, prévoient construire trois bâtiments qui abriteraient chacun 3999 porcs.

Les promoteurs répondent qu’ils sont tout de même aux normes environnementales de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Pourquoi on se donnerait 4000 pour se donner une procédure plus longue, plus couteuse ? La réglementation qui a été établie dit : "en bas de 4000, vous avez le droit sans étude d’impacts". Donc on s’y conforme , affirme Marquis Roy, directeur général du Regroupement porcin Avantis-Olymel.

Inquiétudes citoyennes

Du côté des citoyens, qui se mobilisent contre le projet, ils craignent des conséquences sur l’environnement à long terme et accusent les promoteurs d’aller trop vite dans le processus de consultation.

Ils ont lancé une pétition pour demander une évaluation du BAPE et un délai afin de mener des études scientifiques.

Les citoyens s’inquiètent de l’utilisation d’antibiotiques, des impacts sur la nappe phréatique et sur les cours d’eau voisins et sur la qualité de l’eau potable une fois le projet implanté.

« On veut savoir. On veut des scientifiques indépendants qui vont étudier le sujet. » — Une citation de Véronique Bégin, une citoyenne

Véronique Bégin est l'instigatrice d'une pétition contre le projet de porcheries à Saint-Adelphe. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Paule Halley explique que les promoteurs agissent en toute légalité, mais il y a un bémol.

Si un promoteur cherche à ne pas aller devant le public, il a devant lui des options, mais sur un long terme, on peut imaginer que ça peut être se priver d’une façon d’améliorer son projet et d’assurer une bonne acceptabilité sociale.

Le conseil municipal qui va récolter les suggestions de ses concitoyens pour réduire les impacts du projet. Les élus vont ensuite suggérer des mesures d’atténuation aux promoteurs au début février.

Avant d’aller de l’avant avec le projet, les promoteurs doivent tout de même mener une étude qui déterminera si la nappe phréatique peut répondre aux besoins en eau des porcheries, sans quoi le projet ne pourra se concrétiser.

D'après le reportage de Marc-Antoine Bélanger