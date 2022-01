L’Ontario rouvre les bars, gyms et restaurants, mais avec des limites

Le premier ministre ontarien Doug Ford a convoqué la presse à 11 h 30. Radio-Canada a confirmé que la province permettrait la réouverture des gyms, des bars et des salles à manger des restaurants.

Ces restrictions seraient levées à partir du 31 janvier, mais le nombre de clients à l'intérieur serait limité à 50 %, selon des sources gouvernementales.

M. Ford, qui a fait allusion mardi à la levée de restrictions, sera accompagné à son point de presse jeudi de sa ministre de la Santé, Christine Elliott, et du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

Mercredi, la ministre Elliott a affirmé qu'il y avait des lueurs d'espoir à l'horizon et qu'une annonce serait faite plus tard cette semaine sur les restrictions. Selon elle, les hospitalisations se stabilisent et l'Ontario atteindra le pic des infections de la vague Omicron avant la fin du mois.

Pour freiner la propagation fulgurante du variant Omicron, la province avait mis en place une série de mesures au début de janvier, que ce soit la fermeture des centres d'entraînement, des bars et des salles à manger des restaurants ou celle des salles de concert et des cinémas. Ces restrictions devaient être en place au moins jusqu'au 26 janvier.

Les écoles ont été rouvertes cette semaine, après environ deux semaines de cours en ligne.

Trop tôt?

Le directeur scientifique du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, Peter Jüni, affirme qu'il est prématuré d'aller de l'avant avec une levée des restrictions.

Il n'y a pas de données scientifiques en ce moment qui appuient cette réouverture. Il y a beaucoup de variables qui demeurent inconnues. J'espère que les hospitalisations auront atteint un plateau aujourd'hui , a-t-il dit en entrevue à CBC News jeudi matin.

Selon lui, même si le nombre de nouvelles infections semble plafonner actuellement, il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant qu'elles ne redescendent.

La province rapporte 75 décès supplémentaires jeudi, mais le bureau de la ministre la Santé indique que ces décès s'échelonnent sur une période de 19 jours.

Dans les hôpitaux, les opérations non urgentes ont été annulées au début janvier, afin de libérer des lits pour les patients infectés par la COVID. On ne sait pas quand cette directive provinciale prendra fin.

Plus de détails à venir