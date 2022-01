Bientôt un retour en classe en présentiel au postsecondaire, à Ottawa et à Gatineau

Des étudiants au CÉGEP et à l’université pourront être de retour en présentiel d’ici la fin du mois de janvier. D’autres devront encore patienter avant de pouvoir réintégrer les salles de classe de leur établissement postsecondaire. Voici les dates de retour pour plusieurs établissements des régions de Gatineau et d’Ottawa.

Outaouais

Cégep de l’Outaouais

Les cours seront offerts en présentiel dès le lundi 24 janvier.

L’établissement collégial a confirmé ce retour en présentiel, mercredi, dans une mise à jour publiée sur son site Internet.

Le Cégep de l’Outaouais considère prioritaire de favoriser les liens et de faciliter la relation pédagogique en contexte d’apprentissage , peut-on y lire. Partant de ce précepte, jumelé aux dernières annonces gouvernementales qui privilégient un retour sur campus et au taux élevé de vaccination de notre communauté, nous sommes confiants quant au bon déroulement de cette session à venir , soutient le Cégep de l’Outaouais.

Université du Québec en Outaouais (UQO)

La majorité des activités d’enseignement de l’UQO vont reprendre en présentiel le 31 janvier, indique l’université dans une mise à jour publiée le 14 janvier dernier sur son site web.

Les consignes et mesures de prévention qui seront en vigueur le 31 janvier 2022 vous seront transmises dans les jours précédant le retour en présence dans les pavillons et campus , est-il souligné dans la note.

Ottawa

Université d’Ottawa

Les activités d’enseignement en présentiel ou bimodal pourront reprendre à compter du 31 janvier, annonce l’Université d’Ottawa dans un courriel envoyé mercredi aux membres de sa communauté universitaire.

Les informations que nous avons obtenues à ce jour des autorités provinciales et locales de santé publique sont sans équivoque et leur message est clair : dans les conditions actuelles, un retour en présentiel sur le campus peut être envisagé à compter du 31 janvier 2022, à condition que les mesures de prévention soient respectées en tout temps , écrit le recteur et vice-chancelier de l’université, Jacques Frémont.

La Cité

Dans une note datant du 21 décembre, La Cité a indiqué que toutes ses activités se déroulent à distance jusqu’au 28 janvier au minimum , à l’exception des activités jugées essentielles qui peuvent se dérouler en présentiel.

Collège Algonquin

Contrairement à la majorité des autres établissements postsecondaires d’Ottawa et de Gatineau, qui prévoient un retour en présentiel d’ici la fin janvier, le Collège Algonquin a repoussé le sien au 6 mars.

Avec les informations d’Aïda Semlali