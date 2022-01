Flambée de surdoses mortelles d’opioïdes au Yukon

Le bureau de la coroner a confirmé, mercredi, quatre décès par surdose de drogues illicites au cours de la première semaine de janvier dont trois sont attribuables au fentanyl.

Le bureau fait par ailleurs enquête sur trois autres décès entre le 15 et le 19 janvier qui pourraient également être dus à des surdoses. Des tests toxicologiques sont attendus.

Une veillée devant le refuge

Mercredi, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur l’heure du midi devant le refuge d’urgence pour commémorer les plus récents décès qui font encore l'objet d'une enquête. Une autre veillée aux flambeaux a été tenue dans le village d’Old Crow en soirée.

L’organisatrice, Darlene Jim, souhaitait permettre à tous ceux qui sont touchés par ces plus récents décès de se tenir près les uns des autres. Deux de ces morts seraient survenues, selon les participants, devant le refuge très tôt lundi matin.

Darlene Jim croit important pour tous ceux et celles qui sont touchés par les plus récents décès de se tenir près les uns des autres en ces temps difficiles. Photo : Radio-Canada / Anna Desmarais

« Je voulais rassembler tout le monde pour qu'on puisse au moins savoir à quel point nous souffrons tous en même temps. Nous avons beaucoup de soutien, nous devons seulement nous tenir ensemble et forts, nous remonter l’un l’autre. » — Une citation de Darlene Jim

L'événement fait suite à un autre rassemblement, samedi, mais auquel Darlene Jim affirme ne pas avoir vu ceux et celles qui vivent de près la crise actuelle qui touche de nombreux jeunes gens, dit-elle.

Des avertissements des différents gouvernements

Sur les réseaux sociaux, les Premières Nations Vuntut Gwichin, Ta’an Kwäch’än et Kwanlin Dün, entre autres, ont publié, le même jour, des messages de condoléances et des avertissements.

Assurez-vous que les membres de votre famille et vos amis savent que les drogues de rue peuvent contenir du fentanyl ou des benzodiazépines , peut-on lire sur la page Facebook de la Première Nation Kwanlin Dün.

Plus d'une trentaine de personnes ont participé, mercredi, à une vigile devant le refuge d'urgence de Whitehorse où deux personnes seraient mortes, lundi, d'une surdose. Photo : Radio-Canada / Anna Desmarais

Nous demandons à tous de se soulever et prendre une position ferme devant ces criminels qui apportent ces drogues au territoire pour profiter des gens vulnérables , affirme à son tour, sur les réseaux sociaux, la chef Amanda Leas du Conseil des Ta’an Kwäch’än.

Dans un communiqué conjoint entre le ministère de la Santé et des Affaires sociales, le bureau de la coroner et celui de la médecin hygiéniste en chef par intérim, on peut lire que l'approvisionnement en drogues au Yukon est de plus en plus dangereux et les risques accentués par les benzodiazépines utilisés en même temps que les opioïdes .

La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Tracy Anne McPhee, a affirmé plus tôt cette semaine avoir l’intention de décréter un état d'urgence sur l’usage des substances. La déclaration, a-t-elle expliqué, permettrait d’augmenter les services en santé mentale et en dépendances, ainsi qu’un service de tests de dépistage d’opioïdes, par exemple, dans l’ensemble du territoire.

Avec les informations d'Anna Desmarais