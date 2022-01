Un autre appel à réformer les règles sur les explosifs

Un formateur d'expérience dans le domaine des explosifs invite Québec et Ottawa à réviser et à uniformiser les règles entourant les utilisateurs sur les chantiers de construction et dans les mines.

Harold Blackburn enseigne le forage et le dynamitage au Centre de formation professionnelle de la Baie-James à Chibougamau en plus d'être propriétaire d'une entreprise de formation.

Il indique que le permis émis par la Sûreté du Québec (SQ) ne tient compte que des antécédents judiciaires ou de la santé mentale. Ceux qui manipulent les explosifs n'ont besoin d'aucune formation obligatoire.

Ce que je demande au gouvernement, c’est que le permis général d’explosifs devrait avoir une formation pour s’assurer, au-delà de démontrer son honnêteté, qu’il y ait une sensibilisation, une conscientisation, une prévention sur la manipulation des explosifs, une connaissance de base, un peu comme on fait pour le port d’un harnais, sur comment l’installer et pas juste l’acheter et le mettre , a-t-il donné comme exemple.

L’enseignant ajoute que les trois rapports d'utilisation quotidienne des explosifs (bordereau de sortie, journal de tir et bordereau de retour) peuvent être mal complétés parce que les mesures de contrôle sont différentes d'une entreprise à l'autre. Qui plus est, les règles sont différentes dans l'industrie de la construction et dans le secteur des mines et carrières, ce qui vient compliquer la tâche des utilisateurs.

C’est qu’au moins qu’on soit standard, que ce soit une mine, une carrière, n’importe quoi, pour que tout le monde qui va toucher des explosifs ait au moins la même formation de base de sécurité et la bonne façon de remplir un journal de tir, un bon bordereau de transport. En partant, si tout le monde part avec la même idée là-dessus, bien au moins on va être capable d’avoir un exemple puis on va pouvoir le corriger , a-t-il enchaîné.