Les hôpitaux de la région Santé Sud ressentent la pression d’Omicron

Le variant Omicron est de plus en plus présent dans la région sanitaire de Santé Sud au Manitoba. Il met davantage de pression sur les hôpitaux de cette région, laisse entendre le médecin en chef pour la région Santé Sud, le Dr Denis Fortier.

Les données provinciales indiquent que 61 patients sont actuellement hospitalisés en raison de la COVID-19 dans cette région qui couvre une bonne partie du sud de la province. Parmi ces patients, 9 sont aux soins intensifs.

On n’a jamais vu 60 patients dans nos hôpitaux [depuis le début de la pandémie] , indique le Dr Denis Fortier dans une entrevue à l’émission l’Actuel.

Récemment, rappelle-t-il, 45 hospitalisations ont été enregistrées dans Santé Sud.

En faisant l’analyse des échantillons des tests de dépistage, son équipe remarque que les patients admis depuis une dizaine de jours sont davantage atteints du variant Omicron alors que jusque-là, c’était le variant Delta qui était prédominant chez les patients hospitalisés, affirme le Dr Fortier.

On n’a pas encore vu de vague [Omicron], mais on voit des changements. Il y a toutefois une baisse des patients très, très malades , remarque-t-il.

Entre 88 et 90 % des lits des hôpitaux sont occupés en ce moment dans Santé Sud, dit-il.

À écouter : Mise à jour de la COVID-19 dans le Sud manitobain

Le Dr Fortier explique que les autorités aiment habituellement avoir une certaine marge de manœuvre, et que celle-ci est pratiquement disparue.

Il faudra peut-être, éventuellement, recourir au délestage ou déplacement de patients, selon lui.

On est prêt à envoyer des gens dans d’autres régions s’il le faut. On a des options pour bouger du monde dans nos hôpitaux et réduire les services , dit-il.

À l’échelle de la province, 631 patients sont hospitalisés, en ce moment, en raison de la COVID-19, selon les données de la province. C'est 11 personnes de plus que mardi.

Avec les informations de Jérémy Laniel