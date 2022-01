Assaut du Capitole : Trump ne bloquera le transfert de documents au Congrès

La plus haute juridiction américaine a rejeté, à une majorité de huit juges sur neuf, la tentative de l'ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche dans un court arrêt qui n'explicite pas ses motivations.

Ces centaines de pages de documents incluent entre autres les listes de personnes lui ayant rendu visite ou l'ayant appelé le 6 janvier 2021, ainsi que des notes prises lors de ces échanges.

La décision de la Cour suprême représente une victoire considérable pour la commission spéciale de la Chambre des représentants qui est engagée dans une véritable guérilla judiciaire avec l'ancien président et ses proches.

Ses membres, majoritairement démocrates, cherchent à déterminer le rôle du milliardaire républicain dans l'attaque de milliers de ses partisans sur le siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden à la présidentielle.

La commission mène une course contre la montre, car elle veut à tout prix publier ses conclusions avant les élections législatives de mi-mandat, dans moins d'un an, lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle de la Chambre et enterrer ses travaux.

Donald Trump, qui reste central dans son camp et n'exclut pas de se représenter à la présidentielle de 2024, a tenté de bloquer ses travaux en invoquant une prérogative du pouvoir exécutif qui permet de protéger la confidentialité de ses communications.

Pour lui, cette prérogative s'applique même aux anciens présidents. Les tribunaux fédéraux ont toutefois rejeté ses demandes, en soulignant que le pouvoir exécutif actuel n'a pas jugé nécessaire de faire usage de cette prérogative pour protéger ses archives.

La Cour suprême, qui compte pourtant trois magistrats sur neuf nommés par Donald Trump, a validé leurs décisions.